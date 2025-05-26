Konser değil, eşcinsellik propagandası: ODTÜ'de Mabel Matiz öğrencilere LGBT flaması salladı!

Konser değil, eşcinsellik propagandası: Başkent Ankara’da devlete ait Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) Bahar Şenliği adı altında üç gün boyunca düzenlenen konserlere LGBT gölgesi düştü.

Kamuya ait Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen Mabel Matiz konserinde eşcinsellik propagandası yapıldı. ‘Mabel Matiz’ kod adlı Fatih Karaca, sahnede üniversite öğrencilerine karşı LGBT flaması açtı.

Bilim üretmesi gereken üniversiteleri, Anadolu çocuklarını ruh kökünden koparma alanına çevirme gayretlerine bir yenisi daha eklendi.

DEVLET ÜNİVERSİTESİNDE AHLAKİ DEĞERLERİ ÇİĞNEYEN FLAMA

Başkent Ankara’da devlete ait Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) Bahar Şenliği adı altında üç gün boyunca düzenlenen konserlere LGBT gölgesi düştü. ODTÜ’de 24 Mayıs’ta sahneye çıkan ‘Mabel Matiz’ kod adlı Fatih Karaca, eşcinsellik temalı flama açtı. Fatih Karaca, 6 renkten oluşan flamayla eşcinsellik propagandası yaptı.

‘Yaşım Çocuk’ isimli şarkısını seslendirdiği esnada büyük ebatlı flamayı iki eliyle havaya kaldıran Mabel Matiz, daha sonra LGBT flamasını boynuna asarak eşcinsellik propagandasını sürdürdü.

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Çirkin görüntü, üniversite çağındaki gençleri ahlak dışı ilişkilere yönlendirmeye yönelik sistematik şekilde sürdürülen LGBT dayatmasının bir uzantısı olarak sahneye yansıdı.

HER SAHNESİNE TAŞIYOR

Ahlak dışı ilişki biçiminin aktivizmini yapan Mabel Matiz’ kod adlı Fatih Karaca daha önce de benzer skandallarla gündeme gelmişti.

2023 yılında bir derginin düzenlediği ‘Style 2023’ isimli törende ödül alan Fatih Karaca (Mabel Matiz), ödülünü eşcinsellere armağan etmişti. Karaca, “Ödülümü varlıklarını korkusuzca haykırmaya devam eden ve bu anlamda cesaretleriyle bana her zaman çok büyük ilham olan, Türkiyeli LGBTİ+'lara armağan ediyorum.” demişti.

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