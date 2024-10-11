Köfteci Yusuf olayına Sedat Peker dahil oldu! 'Artık gerilmeye başladım!'
Köfteci Yusuf olayına Sedat Peker dahil oldu! 'Artık gerilmeye başladım!'
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Tarım ve Orman Bakanlığı, "Köfteci Yusuf" olarak bilinen bir işletmenin köfte ve et döner ürünlerinde domuz eti bulunduğunu açıkladı. Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş, olayla ilgili olarak, numune alma işlemlerinde bir hata olduğunu belirterek, "Başıma ne getirildiğini bilmiyorum" dedi. Bu gelişmelerin ardından suç örgütü lideri Sedat Peker'in Köfteci Yusuf'a çökme olayı yeniden gündeme geldi.