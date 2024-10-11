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Köfteci Yusuf olayına Sedat Peker dahil oldu! 'Artık gerilmeye başladım!'

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Köfteci Yusuf olayına Sedat Peker dahil oldu! 'Artık gerilmeye başladım!'
Tarım ve Orman Bakanlığı, "Köfteci Yusuf" olarak bilinen bir işletmenin köfte ve et döner ürünlerinde domuz eti bulunduğunu açıkladı. Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş, olayla ilgili olarak, numune alma işlemlerinde bir hata olduğunu belirterek, "Başıma ne getirildiğini bilmiyorum" dedi. Bu gelişmelerin ardından suç örgütü lideri Sedat Peker'in Köfteci Yusuf'a çökme olayı yeniden gündeme geldi.
Köfteci Yusuf olayına Sedat Peker dahil oldu! 'Artık gerilmeye başladım!' 1 13

Tarım Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimlerde, Türkiye'nin ünlü köfte zinciri Köfteci Yusuf'un birkaç şubesinde domuz eti bulundu. Şirket durumu yalanlandı, ancak Sedat Peker'in Köfteci Yusuf'a çökme iddiaları yeniden gündeme geldi.

Sedat Peker, ünlü köfteciye kumpas kurduğu iddialarına yanıt verdi. Ünlü köfteciye çökmek istediği gerekçesiyle davalık olan ve 19 tutuksuz sanık ile birlikte yargılanıyor. Peker, gazeteci Erk Acarer'e şu açıklamayı yaptı.

Köfteci Yusuf olayına Sedat Peker dahil oldu! 'Artık gerilmeye başladım!' 2 23

"NE KÖFTECİ YUSUF'MUŞ!"

Her Köfteci Yusuf olarak bahsedildiğinde ismimin geçmesi eğlenceli geliyordu. Arkadaş, ne Köfteci Yusufmuş, artık gerilmeye başladım. Köfteci Yusuf'un sevgisi nedeniyle bir kez aramıştım ve buluştuk. Çay içmedim. Her Bayram, onun sattığı kadar kurban bağışlıyoruz.

Köfteci Yusuf olayına Sedat Peker dahil oldu! 'Artık gerilmeye başladım!' 3 33

'NE ZAMAN GÜNDEME GELSE BEN DE TT OLUYORUM'

Köfteci Yusuf ile ilgili her konuda TT oluyorum. Bu saçma bir şey. Bu adam on iki bin kişiyi işe alıyor. Bu domuz etlerini devlet yakalamış mı?"

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