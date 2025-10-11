Kırmızı bültenle aranıyordu: ''Don Vito'' lakaplı uyuşturucu baronu Türkiye'ye getirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle aranan "Chrooke" suç örgütü elebaşı "Don Vito" lakaplı uyuşturucu Abdullah Alp Üstün ile kırmızı difüzyon mesajıyla aranan uyuşturucu organize suç örgütü üyesi Hasan Lala isimli suçluların Birleşik Arap Emirlikleri'nde yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya resmi X hesabından yaptığı paylaşımda: Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan "Don Vito" lakaplı uyuşturucu baronu Abdullah Alp Üstün ile kırmızı difüzyon mesajıyla uluslararası seviyede aranan uyuşturucu organize suç örgütü üyesi Hasan Lala isimli şahsın Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yakalanarak Türkiye'ye getirildiğini duyurdu."

'CHROOKE' ÖRGÜTÜ ELEBAŞI 'DON VİTO' YAKALANDI"

Operasyonun detaylarına ilişkin bilgiler veren Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığımız, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Başkanlıklarımız, BAE güvenlik birimleri ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan ortak çalışmalar sonucu; "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan "CHROOKE" suç örgütü elebaşı "Don Vito" lakaplı Abdullah Alp Üstün isimli şahıs ile

ÖRGÜTÜN KASASI HASAN LALA TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ"

Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Uyuşturucu Madde İthal Etme ve Suçtan Elde Edilen Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçlarından Kırmızı Difüzyon (Acil Yakalama Mesajı) ile uluslararası seviyede aranan ve Abdullah Alp Üstün organizasyonu içerisinde mali ve finansal işlemlerden sorumlu olan Hasan Lala isimli şahısların Birleşik Arap Emirlerinde yakalanmaları ve ülkemize iadeleri sağlandı.

"ZEHİR TACİRLERİNİ YAKALAYIP ÜLKEMİZE GERİ GETİRECEĞİZ"

Operasyona EGM Havacılık Daire ve Özel Harekat Başkanlıklarımız destek sağladı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Uluslararası iş birliğimizle organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz."

