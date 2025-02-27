Gıda sahtekarları yine iş başında! Bakanlık hileli, 12 zeytinyağı ve 8 peynir markasını ifşa etti... İşte o listedeki firmalar...
Tarım ve Orman Bakanlığı 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesini güncelledi. 12 zeytinyağı ve 8 peynir markasında hile tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş yapan ve hileli ürün satarak halkın sağlığı ile oynayan firmaları tek tek ifşa etmeye devam ediyor.
Bakanlık tarafından taklit-tağşiş gıdalar listesi yenilendi. Söz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.
GIDA SAHTEKARLARI İFŞA OLDUSöz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşılırken halkın sağlığı ile oynayan gıda sahtekarı tek tek ifşa oldu.
Son güncellemeyle birlikte taklit ve tağşiş listesine yeni peynir ve zeytinyağı markaları eklendi.
Özellikle zeytinyağı ve peynirde yapılan hileler, tüketicilerin sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor.
Bakanlık, bu tür ürünleri tespit ederek, vatandaşları güvenli gıda tüketimi konusunda uyardı.
ZEYTİNYAĞ VE PEYNİRDE HİLEBakanlık denetimlerinde; 8 peynir markasının yağ oranının düşük olduğu belirlendi. 12 zeytinyağı markasında düşük kaliteli ve tohum yağları karıştırıldığı tespit edildi.
Bu durum, gıda sektöründe sahteciliğin geldiği noktayı gözler önüne sererken, tüketicileri de bilinçli alışveriş yapma konusunda daha dikkatli olmaya zorluyor.
DAHA ÖNCE DE YAPILDIHatırlanacağı üzere bitkisel yağlar gibi pek çok kategoride de taklit ve tağşişe rastlanmıştı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada fiyatı, kokusu veya tadı şüpheli ürünlerin tüketilmemesi gerektiği vurgulanırken, vatandaşların ALO 174 Gıda Hattı’na ihbarda bulunmaları istendi.
Daha önce de lahmacundan kebaba, sütten bala kadar pek çok üründe hile yapıldığı defalarca ortaya çıkmıştı. Ancak bu firmalara verilen cezalar ne üretim ruhsatlarını iptal etmeye yetti ne de ciddi bir ticari kayba yol açtı.