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Gıda sahtekarları yine iş başında! Bakanlık hileli, 12 zeytinyağı ve 8 peynir markasını ifşa etti...

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Gıda sahtekarları yine iş başında! Bakanlık hileli, 12 zeytinyağı ve 8 peynir markasını ifşa etti...
Gıda sahtekarları yine iş başında! Bakanlık hileli, 12 zeytinyağı ve 8 peynir markasını ifşa etti... İşte o listedeki firmalar...
Gıda sahtekarları yine iş başında! Bakanlık hileli, 12 zeytinyağı ve 8 peynir markasını ifşa etti... 1 19

Gıda sahtekarları yine iş başında! Bakanlık hileli, 12 zeytinyağı ve 8 peynir markasını ifşa etti... İşte o listedeki firmalar...

Gıda sahtekarları yine iş başında! Bakanlık hileli, 12 zeytinyağı ve 8 peynir markasını ifşa etti... 2 29

Tarım ve Orman Bakanlığı 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesini güncelledi. 12 zeytinyağı ve 8 peynir markasında hile tespit edildi.

Gıda sahtekarları yine iş başında! Bakanlık hileli, 12 zeytinyağı ve 8 peynir markasını ifşa etti... 3 39

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit-tağşiş yapan ve hileli ürün satarak halkın sağlığı ile oynayan firmaları tek tek ifşa etmeye devam ediyor.

Gıda sahtekarları yine iş başında! Bakanlık hileli, 12 zeytinyağı ve 8 peynir markasını ifşa etti... 4 49

Bakanlık tarafından taklit-tağşiş gıdalar listesi yenilendi. Söz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.

Gıda sahtekarları yine iş başında! Bakanlık hileli, 12 zeytinyağı ve 8 peynir markasını ifşa etti... 5 59

GIDA SAHTEKARLARI İFŞA OLDU
Söz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşılırken halkın sağlığı ile oynayan gıda sahtekarı tek tek ifşa oldu.

Gıda sahtekarları yine iş başında! Bakanlık hileli, 12 zeytinyağı ve 8 peynir markasını ifşa etti... 6 69

Son güncellemeyle birlikte taklit ve tağşiş listesine yeni peynir ve zeytinyağı markaları eklendi.

Özellikle zeytinyağı ve peynirde yapılan hileler, tüketicilerin sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor.

Bakanlık, bu tür ürünleri tespit ederek, vatandaşları güvenli gıda tüketimi konusunda uyardı.

Gıda sahtekarları yine iş başında! Bakanlık hileli, 12 zeytinyağı ve 8 peynir markasını ifşa etti... 7 79

ZEYTİNYAĞ VE PEYNİRDE HİLE
Bakanlık denetimlerinde; 8 peynir markasının yağ oranının düşük olduğu belirlendi. 12 zeytinyağı markasında düşük kaliteli ve tohum yağları karıştırıldığı tespit edildi.

Bu durum, gıda sektöründe sahteciliğin geldiği noktayı gözler önüne sererken, tüketicileri de bilinçli alışveriş yapma konusunda daha dikkatli olmaya zorluyor.

Gıda sahtekarları yine iş başında! Bakanlık hileli, 12 zeytinyağı ve 8 peynir markasını ifşa etti... 8 89

DAHA ÖNCE DE YAPILDI
Hatırlanacağı üzere bitkisel yağlar gibi pek çok kategoride de taklit ve tağşişe rastlanmıştı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada fiyatı, kokusu veya tadı şüpheli ürünlerin tüketilmemesi gerektiği vurgulanırken, vatandaşların ALO 174 Gıda Hattı’na ihbarda bulunmaları istendi.

Gıda sahtekarları yine iş başında! Bakanlık hileli, 12 zeytinyağı ve 8 peynir markasını ifşa etti... 9 99

Daha önce de lahmacundan kebaba, sütten bala kadar pek çok üründe hile yapıldığı defalarca ortaya çıkmıştı. Ancak bu firmalara verilen cezalar ne üretim ruhsatlarını iptal etmeye yetti ne de ciddi bir ticari kayba yol açtı.

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