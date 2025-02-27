Gıda sahtekarları yine iş başında! Bakanlık hileli, 12 zeytinyağı ve 8 peynir markasını ifşa etti...

DAHA ÖNCE DE YAPILDI

Hatırlanacağı üzere bitkisel yağlar gibi pek çok kategoride de taklit ve tağşişe rastlanmıştı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada fiyatı, kokusu veya tadı şüpheli ürünlerin tüketilmemesi gerektiği vurgulanırken, vatandaşların ALO 174 Gıda Hattı’na ihbarda bulunmaları istendi.