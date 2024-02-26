Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kalkıyor mu? İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama

Adalet Bakanı Tunç'un, kiralarda yüzde 25 sınırlamasıyla ilgili kafa karıştıran açıklaması sonrası İletişim Başkanlığı konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

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Kiralarda yüzde 25 zam sınırı kalkıyor mu? İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama

Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadele amacıyla geçen yıl uygulamaya konulan kira zammı sınırlaması, 2023 Temmuz ayında sona ererken bir yıl daha uzatılması kararı alınmıştı. Ancak, iktidardan bu yıl da uygulamayı uzatıp uzatmayacağına dair net bir açıklama henüz gelmedi.

Uygulamanın geleceği hakkında ilk sinyali Adalet Bakanı Yılmaz Tunç verdi. TV100 yayınında soruları yanıtlayan Bakan Tunç, Maliye Bakanının enflasyonla ilgili açıklamalarını dikkate alarak, kira zammı sınırlamasına ihtiyaç olmayabileceğini belirtti. Ancak, resmi bir kararın henüz alınmadığı vurgusunu yaptı.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyada, kira zammı sınırlamasının uzatılmayacağına dair çeşitli iddialar ortaya atıldı. Ancak, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, herhangi bir resmi kurumdan bu yönde bir karar alındığına dair bir açıklama olmadığı belirtildi.

Merkez, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan düzenlemenin, 2024 Temmuz ayına kadar uzatıldığını hatırlattı.

Adalet Bakanı Tunç'un açıklamasında da doğrudan bu yönde bir karar alındığına dair bir ifade olmadığına vurgu yapıldı.

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