Kiracılara tebligat gitmişti: Şimdi de ev sahipleri için takip süreci başlıyor…

Geçtiğimiz günlerde kiracılara tebligat gitmeye başlamıştı. Vergi konusunda yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı Gelir İdaresi Başkanlığı düğmeye basmıştı. Şimdi de ev sahipleri için yeni bir süreç başlıyor. İşte konuya ilişkin detaylar…

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Kiracılara tebligat gitmişti: Şimdi de ev sahipleri için takip süreci başlıyor…

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), ev sahiplerini yakından ilgilendiren bir süreç hakkında bilgi yayınladı. “Dijital Vergi Dairesi” adı altında 1 Mart’ta başlayacak beyanname hakkında süreç hazırlıkları başlıyor.

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Anadol Ajansı’nın paylaştığı habere göre, “Kira Bildirim Formu” yayınlandı. Kiracılara yönelik olan bu forum e-devlet üzerinden ulaşılabiliyor. Ayrıca ev sahipleri hakkında teyit etmeleri gereken bir bildirge paylaşıldı.

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YENİ UYGULAMAYLA SIKI TAKİP YAPILACAK

e-devlet üzerinden “Değerli mükellefimiz, bilgileri doldurarak kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesine destek olabilirsiniz” mesajına yer verildi. Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, konu hakkında şunları söyledi;

“Kiranız ne kadar, geçmiş yıllardan bu yana kiranız ne kadar arttı, kiranızı yatırdığınız IBAN numarası nedir, evi emlak danışmanı ya da ev sahibi aracılığıyla mı tuttunuz?' gibi sorularla vatandaştan bilgi alınıyor. Eğer kendisi veya ilgili kişi yoksa eve ihbarname bırakılıyor. Sorularla aynı zamanda emlakçılar da denetleniyor.

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Her yıl ev sahiplerinin kira beyannamesi verme zorunluluğu var. Düşük kira bedeli gösterenler, yanlış beyanda bulunanlar veya hiç beyanda bulunmayanların sayısı oldukça fazla. Bunun tespiti için güzel bir çalışma.”

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SÜREÇ 1 MART’TA BAŞLAYACAK

“Kira beyannameleri, 1 Mart'tan itibaren verilmeye başlanıyor. GİB'in internet portalı üzerinden beyanname verilebiliyor. Eğer portal üzerinden sıkıntı yaşanırsa mali müşavirden, muhasebeciden de destek alabilirler.”

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