Prof. Dr. Naci Görür: İstanbul’da 7’nin üzerinde deprem bekliyor…

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Sarıyer’de düzenlenen deprem programına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Görür, yaklaşan deprem hakkında uyarısını yineledi.

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Prof Dr. Naci Görür, bir üniversitede 'İstanbul ve Deprem' temalı programına katılım gösterdi. Burada en az 7 ve üzeri deprem beklediğini söyledi.

İKTİDAR VE MUHALEFETLE GÖRÜŞÜYORUM

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depremi hakkında herkesle görüştüğünü açıkladı. Programda konuşan Görür şunları aktardı;

“İstanbul'da aday olan iktidar ve muhalefetin belediye başkanları sağ olsunlar benimle konuştular. Hepsinin emrine amade olduk, bildiğimiz kadarını anlattık. Bana çeşitli teklifleri olmasına rağmen ben siyaset üstü kalmak zorundayım, sesimi bütün insanlarıma ulaştırmak istiyorum.”

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FAY HATTI BATIYA KAYIYOR

“İstanbul'da kesinlikle 7'den büyük bir deprem olacaktır, burası sismik bir boşluk. Jeolojide sismik bir boşluk asla devam edemez, doldurulmak zorundadır. Kuzey Anadolu fayı her nerede bir deprem oluşturmuşsa oranın batısı bir sonraki deprem için hedef haline gelmiştir.

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Nitekim 1939'dan 2023'e kadar giden deprem zinciri hep doğudan batıya olagelmiştir. Bunlar çok basit. Doğa karmaşık olsa bile, insanı çok da aldatmayan tekerrür eden olaylar meydana geliyor. Bunun dışında yapılan hesapları kitapları söylemeyeyim, zaten Osmanlı tarihi var Bizans tarihi var, tarihi depremleri biliyoruz. Özetle, İstanbul'da kesinlikle 7'den büyük bir deprem olacaktır.”

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