Rekabet Kurulu’ndan okkalı ceza: Dev gıda şirketine kurum acımadı…

2023 yılında gıda şirketlerine ceza yağdıran Rekabet Kurulu, kaldığı yerden devam ediyor. 2024 senesinin ilk cezalarında yine rekor uygulama geldi. Bugün yapılan açıklamada dev çikolata şirketine okkalı bir ceza işlemi uygulandı. İşte detaylar…

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Rekabet Kurulu’ndan okkalı ceza: Dev gıda şirketine kurum acımadı…

Rekabet Kurulu, aldığı kararla beraber Nestle Türkiye Gıda Sanayi A.Ş. maddi para cezası uyguladı. Oy birliği ile alınan kararda gerekçe ise, oldukça çarpıcı ve dikkat çekiciydi.

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SATIŞ FİYATLARINA MÜDAHALE

Rekabet Kurulu’nun yaptığı açıklamada şirket satış fiyatlarına müdahale ettiği kaydedildi. Bayilerin satış fiyatlarına müdahale ettiği ve bayilerin satış yapacakları bölgeleri/müşterileri belirlediği iddiası üzerine harekete geçildi.

Yapılan soruşturma ve araştırma neticesinde doğru tespitleri yapan Rekabet Kurulu toplandı. Yürütülen soruşturma göz önüne alınarak Nestle Türkiye şirketine 346 milyon lira cezai işlem uygulandı.

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RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

“15.12.2022 tarihli ve 22-55/850-M sayılı Kurul kararı uyarınca yürütülen soruşturma ile ilgili olarak düzenlenen Rapor’a ve Ek Görüş’e, toplanan delillere, yazılı savunmalara, sözlü savunma toplantısında yapılan açıklamalara ve incelenen dosya kapsamına göre;

Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ’nin distribütörlerinin yeniden satış fiyatlarını belirlemek ve distribütörlerine yönelik bölge ve müşteri kısıtlaması yapmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine;

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Söz konusu uygulamaların 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği ile öngörülen grup muafiyetinden yararlanamadığına, anılan uygulamalara bireysel muafiyet de tanınamayacağına;

Bu nedenle, Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ’ye aynı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ile Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik’in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (a) bendi uyarınca 2022 yılı gayrisafi gelirinin belirli bir oranında olmak üzere takdiren 346.911.505,44-TL idari para cezası verilmesine gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.”

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