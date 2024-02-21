TFF Açıkladı: Süper Kupa Finali o şehirde ve Nisan ayında oynanacak…

Suudi Arabistan’da oynanması planlanan ve sonradan ertelenen Süper Kupa Finali Türkiye’de oynanacak. Star ve şehir ismi kesinleşti. Türkiye Futbol Federasyonu, akşam saatlerinde konuya ilişkin açıklama yaptı.

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SÜPER KUPA, URFA’DA OYNANACAK

Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfaspor'da Başkan Yardımcısı ve basın sözcüsü olan Mustafa Çadırcı, sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapmıştı. Süper kupa Finali’nin kendi şehirlerinde oynanacağını söylemişti. Çadırcı,

“Süper Kupa Maçı Şanlıurfa'ya hayırlı olsun. Bir nebze katkım olduysa ne mutlu bana. Deprem yaşayan, sel felaketiyle demoralize olan, ekonomisi durağanlaşan ilimize tanıtım, turizm canlılığıyla çağ atlatacaktır.”

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TFF İLE SÜREÇ RESMİYET KAZANDI

Şanlıurfaspor yetkilisi her ne kadar açıklama yapsa da insanların kafasında soru işareti olmuştu. Bugün ise türkiye Futbol Federasyonu, resmi açıklamayla iddiaları resmen doğruladı;

“2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında, 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacaktır.”

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