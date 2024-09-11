Kira ödemede yeni dönem! Bu sefer hem kiracıya, hem de ev sahibine ceza kesilecek!

Hükümet vergide kaçağı önlemek için özellikle kira ödemelerinde elden yapılan ödemelerin peşine düştü.

Kira ödemelerini banka ve PTT aracılığıyla yapmayıp, elden yapanlara her bir tespit için kira tutarının yüzde 10'u oranında ceza kesilecek.

Mevcut uygulamada iş yeri kira ödemeleri tutarına bakılmadan, konut kira ödemelerinde ise 500 lirayı aşması durumunda bankalar veya PTT aracılığıyla ödenmesi zorunluydu. Taslağa göre, konut kiralarında söz konusu sınır kaldırılıyor ve tüm ödemelerin banka veya PTT aracılığıyla gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

HEM KİRACILARA HEMDE EV SAHİPLERİNE CEZA KESİLEBİLECEK

Yürürlükteki tebliğde iş yeri kiralamalarında hem kiracıya hem kiralayana ceza kesilirken, konut kiralamalarında kiracıya ceza uygulanmıyordu. TBMM'de temmuz ayında kabul edilen Vergi Kanunları İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la kiracıya da ceza kesilmesi mevzuata taşınmıştı.

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Yeminli Mali Müşavir İsmail Vefa Ak elden kira ödemeye gelecek cezalar için, "Hükümet rutin olarak her sene kayıt dışı ekonomiyle eylem planı yayınlıyor. Kayıt dışı ekonomiyle mücadele ederek hem kamu gelirlerini artırmak hem de vergi adaletini sağlamayı amaçlıyor. Kira vb ödemeler banka ve ptt aracılığıyla yapılabiliyor. Bu cezalar sadece mal sahibini ilglendiriyordu. Şimdi herkes bu oyunun parçası oldu. Artık vatandaş da bu cezalara tabii olacak." değerlendirmesinde bulundu.