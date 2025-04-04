Kılıçdaroğlu'nun sözleri yerine ok gibi saplandı! CHP Kurultayında neler olacak: Özel'in rakibi kim? İşte önemli ayrıntılar...

Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı son dakika açıklamasıyla CHP'nin olağanüstü kurultayında aday olmayacağını resmen duyurdu. Kılıçdaroğlu bu kararının nedenini açıklarken yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na zehir zemberek göndermede bulundu.

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hafta sonu yapılacak kurultayda aday olmayacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu, yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na da çok konuşulacak bir göndermede bulundu.

Kılıçdaroğlu kararını, "Aday olmama kararımın nedeni; 'Aday olursan yüzüne tükürürler.' diyen siyasetçilerin tehditleri değildir çünkü çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım." ifadeleriyle duyurdu.

Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na çok sert göndermede bulundu

İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişi gözaltına alındı. İmamoğlu, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanıp cezaevine gönderilirken, İçişleri Bakanlığı tarafından da görevinden alındı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaşananlar sonrasında 'şaibeli kurultay' nedeniyle CHP'ye kayyum atanacağını öne sürüp olağanüstü kurultay kararı aldı.

Pazar günü yapılacak seçimlerde aday olması için CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu adına delegeler tarafından yüzlerce imza toplandı.

Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına karşı çıkan CHP'li bir grup, linç kampanyası başlattı; partiden ihraç edilmesini istedi.

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Yaşananların gölgesinde Kılıçdaroğlu, X hesabından hafta sonu yapılacak kurultayda aday olmayacağını açıkladı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA OLAY GÖNDERME: ÇALANLARIN YÜZÜNE TÜKÜRÜLÜR

"Aday olmam için imza toplayan, ısrar eden ve çalışan bütün kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum." diyen Kılıçdaroğlu, yolsuzluktan tutuklanan İmamoğlu'na da gönderme yaptı.

Kılıçdaroğlu kararını, "Aday olmama kararımın nedeni; 'Aday olursan yüzüne tükürürler.' diyen siyasetçilerin tehditleri değildir çünkü çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım." ifadeleriyle duyurdu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının tamamı şu şekilde;

"Partimizin bu hafta sonu yapacağı olağanüstü kurultayında Genel Başkan adayı olmayacağım.

"İMZA TOPLAYAN KARDEŞLERİME TEŞEKKÜRLERİMİ İLETİYORUM"

Aday olmam için imza toplayan, ısrar eden ve çalışan bütün kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum.

Aday olmama kararımın nedeni;

"Aday olursan yüzüne tükürürler." diyen siyasetçilerin tehditleri değildir çünkü çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım.

"KORKTUĞUM İÇİN DEĞİLDİR"

Aday olmama kararımın nedeni;

"Aday olursan taşlarlar." söylemi ile organize edilmiş linç kampanyalarından korktuğum için değildir çünkü yürüdüğüm yolda ölüm dahil hiçbir korkuya yer vermedim, korkmam!

"Hangi yüzle aday olacaksın!" diyen, sözüm ona muhalif sanılan, müesses nizamın askerleri ve paranın tetikçileri olmuş medya mensuplarının iftiraları değildir çünkü ülkem ve partim için verdiğim mücadelem milletimin vicdanına emanettir.

Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek, dikkatleri mücadele alanından başka alanlara çekmemek içindir.

Kurultayımız milletimize, ülkemize ve partimize hayırlı olsun.

Biz, gölgemiz olsun ve milletimiz hiçbir tehditten korkmasın diye güneşin altında durmayı görev bilen bir gelenekten geldik.

Selam olsun, güneşin altında durabilmeyi göze alanlara…

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası kritik karar alan CHP, 6 Nisan Pazar günü olağanüstü kurultay yapacak. Kurultayda Genel Başkan Özgür Özel'in tek aday olması bekleniyor. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olmayacağını açıkladı. Gazeteci yazar Barış Yarkadaş, TGRT Haber'deki Taksim Meydanı programında çok önemli bir iddia ortaya attı.

CHP'DE ADAY OLMAK İSTEYEN İKİ İSİM

Barış Yarkadaş, ''Aday olmak isteyen iki kişi Müslim Sarı ve Berhan Şimşek'' dedi. Ayrıca Barış Yarkadaş, ''Müslim Sarı Cumartesi günü adaylığını açıklayabilir. 600 delege ile aday olarak öne çıkabilir'' dedi.

CHP'de 518 delegenin Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istediğini belirten Yarkadaş, ''bu ekibin başında Bedri Ağaç var. Delege içinde ağırlığı olan bir kişi. O yüzden Müslim Sarı ismini öne çıkardım. Yarın da bir grup milletvekili Kemal beye parti meclisi konusunda destek vermesini isteyecekler. Fakat Kemal beyin edindiğim bilgiye göre bu konuya da müdahil olmak istemediği söyleniyor'' ifadelerini kullandı.