CHP'den yeni ihraçlar için hazırlık: Kasım ayında önemli toplantı var!

CHP'de belediye başkanlarının sayısı 100'ün altına düşerken, parti yönetiminin yeni ihraçlar için hazırlık yaptığı bildirildi. Ertelenen belediye başkanları toplantısının ise kasım ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

CHP'de kalan belediye başkanlarının sayısı 100'ün altına inerken, parti içinde yeni ihraçların gündeme geleceği belirtiliyor. Yerel yönetimlerdeki siyasi dengeleri ve belediye başkanlarının tutumlarını mercek altına alan CHP yönetimi, kasım ayında düzenlenmesi planlanan toplantıya odaklandı.

"DAHA GENİŞ BİR LİSTE ÜZERİNDEN ÇALIŞMA YAPIYORUZ"

Parti kurmayları, daha önce eylül sonu veya ekim başında yapılması öngörülen ancak bazı illerdeki dengeler nedeniyle ertelenen belediye başkanları toplantısının kasım ayında gerçekleştirileceğini bildirdi. Olası ihraçlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan kurmaylar, "Bazı belediye başkanlarının tutumlarını yakından takip ediyoruz. Daha geniş bir liste üzerinden çalışma yapıyoruz. Kasım ayında belediye başkanlarıyla bir araya gelmeyi planlıyoruz." dedi.

Haberin Devamı

İBB MECLİSİNDEKİ DENGELER GÜNDEMDE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisindeki siyasi dengeler de CHP yönetiminin çalışma başlıkları arasında bulunuyor. Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) seçimlerinde izlenen iş birliği yaklaşımının İBB'de de sürdürülmesi bekleniyor. TBB seçimlerinde aday çıkarmadıklarını hatırlatan CHP kurmayları, İBB'deki sürecin de benzer bir stratejiyle yürütüleceğini kaydetti.

Partinin kurumsal duruşuna dikkat çeken kurmaylar, "TBB seçimlerini başarıyla atlattık. İBB'de de aynı hassasiyet gösterilecek. Ancak partinin kurumsal kimliğinin zedelenmesine de izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Süleymancılar'a yeni bir oparesyon: 12 ilde 22 kişi gözaltına alındı!

Altın fiyatları haftanın ilk günü yükselişte: Bugün 1 gram altın, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar kaç TL?

Benzine büyük indirim geliyor! O tarihte tabela değişiyor: İşte güncel akaryakıt fiyatları...