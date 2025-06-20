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Kardeşlik mahallesi, 250 bininci konut sahibine teslim: 20 Haziran 2025 gazete manşetleri
Kardeşlik mahallesi, 250 bininci konut sahibine teslim: 20 Haziran 2025 gazete manşetleri
Yayınlanma:
20 Haziran 2025 09:53
Bugün hangi gazete hangi manşeti attı? 20 Haziran 2025 Cuma gazete manşetleri
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