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Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu: 41 sözleşmeli personel alımı olacak

Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu: 41 sözleşmeli personel alımı olacak, işte başvuru detayları...

Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu: 41 sözleşmeli personel alımı olacak
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Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu: 41 sözleşmeli personel alımı olacak, işte başvuru detayları...

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 41 sözleşmeli personel istihdam edecek.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, alınacak 41 kişi avukat, mühendis, tekniker ve büro personeli kadrolarında görev yapacak.

Adaylar, 20 Ocak'a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabilecek.

Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu: 41 sözleşmeli personel alımı olacak

KGM, yazılı veya sözlü sınav yapmadan 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) Grubu puan sıralamasını esas alarak alım gerçekleştirecek. Bunun yanında görev için gereken genel ve özel şartlara sahip olunması da gerekecek.

Yerleştirme sonuçlarına Kariyer Kapısı ve "www.kgm.gov.tr" üzerinden ulaşılabilecek.

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Kaynak:AA

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