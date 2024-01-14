Kar yağışı okulları tatil etti! Valilik duyurdu, o şehirlerde 15 Ocak’ta okullar tatil

Meteorolojinin kar yağışı uyarılarının ardından, okulların tatil olup olmayacağına ilişkin yapılacak açıklamalar dikkatleri çekti. Yarın okullar tatil mi olacak? 15 Ocak'ta okul var mı? Yarın Pazartesi okullar hangi illerde tatil olacak?

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Kar yağışı okulları tatil etti! Valilik duyurdu, o şehirlerde 15 Ocak’ta okullar tatil

Meteorolojiden gelen uyarı üstüne uyarı geldi. Hafta sonu tatilinin adı, "Yarın okullar tatil mi?" sorusuna yanıt bulmaya başladı. Soğuk hava dalgası etkisinin bir örneğidir. Bazı şehirler kar yağışı uyarıları aldı. Kar haberleri sonrası okul tatillerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler, "Yarın okullar tatil mi, 15 Ocak'ta okul var mı? Pazartesi günü (yarın) okullar tatil mi?" sorularına yanıt arıyor.

Hakkari'de 1 Günlük Tatil!

Hakkari'de eğitim bir gün durduruldu. Hakkari Valiliği, "İlimiz genelinde son 3 gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitimde yaşanabilecek olumsuzluklar ve muhtemel buzlanma riski düşünülerek, yükseköğretim kurumları hariç tüm okul öncesi eğitimi veren kreş, anaokulu, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları, özel öğretim kursları ve Halk Eğitim Merkezleri Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde 15 Ocak 2024 Pazartesi günü tüm okul öncesi eğitimi veren kreş, anaokulu ve özel öğretim kursları Hem hamile hem de engelli kamu çalışanları aynı tarihte idari izinli sayılacaktır.

Hafta sonu etkili olan karlı ve buzlu hava nedeniyle Trabzon'da taşımalı eğitime pazartesi günü bir gün ara verilecek. Trabzon Valiliği, ilimizde meydana gelen olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm mahalle yollarımız açık durumdadır. Bununla birlikte, ilimizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde ve halk eğitim merkezlerinde 15 Ocak 2024 Pazartesi günü sadece taşımalı eğitim yapan öğrenciler için eğitime bir gün ara verilmiştir çünkü bu gece buzlanma olasılığı vardır.

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