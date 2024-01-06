Kablosuz kulaklık arayanlar buraya: A101’den akılları alacak Xiaomi Bluetooth Kulaklık Buds 3T Pro!

4 Ocak Perşembe günü A101 kataloğunda teknolojiseverleri mutlu edecek ürünler satışa çıktı. Apple ürünlerinden tutun, Xiaomi ürünlerine kadar her kullanıcının aradığı cihazlar yer alıyor. Bir ürün ise fiyat/performans cihazı olarak dikkat çekiyor.

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Kablosuz kulaklık arayanlar buraya: A101’den akılları alacak Xiaomi Bluetooth Kulaklık Buds 3T Pro!

Perşembe günü A101 tarafından çıkarılan katalogda kapış kapış gidecek ürünler listelendi. Aralarında bir ürün ise özellikleri ve fiyatıyla dikkat çekiyor. Kablosuz kulalık arayanlar için bire bir ürünün adı Xiaomi Buds 3T Pro.

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XİAOMİ BUDS 3T PRO A101’DE

Xiaomi, Mart ayındaki Xiaomi 12 serisi küresel lansman etkinliğinde Xiaomi Buds 3T Pro olarak adlandırılan yeni bir True kablosuz kulaklık seti piyasaya sürmüştü. Aradan yıllar geçse de ürünün kullanımı halen mevcut.

Xiaomi ürün ekosistemine daha yakından bakıldığında, Xiaomi Buds 3T Pro, tasarım ve form faktörü olarak geçen yılki Flipbuds Pro'ya daha çok benziyor ve Redmi Buds 3 Pro'ya daha az benziyor. 2023 yılında yeni bir kablosuz kulaklık almak isteyenler için ideal. İşte ürünün teknik özellikleri...

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XİAOMİ BUDS 3T PRO BENZERSİZ ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Buds 3T Pro, CCAW bobinli güçlü bir DLC çift mıknatıslı sürücü ünitesine sahiptir. Bu, kulaklıklara 40dB'ye kadar Hibrit Aktif Gürültü Önleme (ANC) verir. Bu kulaklıklar, evde müzik dinlerken veya uçak kabininde olduğu gibi çeşitli ortamlar için Hafif, Dengeli ve Derin modlar olmak üzere 3 ANC moduyla birlikte gelir.

Xiaomi, ortamınıza bağlı olarak bu modlarda karıştırabileceğinizi söylüyor. Buds 3 Pro'dan ödünç alan bu kulaklıklar, kulaklıklarınızı çıkarmadan ortam sesini duymanıza yardımcı olan Şeffaflık moduna da sahiptir.

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XİAOMİ BUDS 3T PRO ÖZELLİKLERİ

  • Ürün modeli: M2115E1
  • Form faktörü: Kulak içi TWS Kulaklık
  • Çıkış tarihi: 15 Mart 2022
  • Bluetooth sürümü: 5.2
  • Bluetooth protokolleri: Düşük Enerji/HFP/A2DP/AVRCP
  • Bluetooth aralığı: 10m (engelsiz açık alan)
  • Bluetooth kodekleri: LHDC 4.0, SBC, AAC
  • Net ağırlık: Yaklaşık 48g
  • Şarj bağlantı noktası: Type-C

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  • Tek şarjla pil ömrü: Yaklaşık 6 saat
  • Şarj kutusu ile pil ömrü: Yaklaşık 24 saat
  • (gürültü engelleme, %50 hacim, AAC kodlu)
  • Kablosuz şarj: Evet(Qi)
  • Şarj kutusu giriş parametreleri: 5V/1A MAX (kablolu)
  • Su geçirmezlik derecesi: IP55 (toz ve suya dayanıklı)
  • Aktif Gürültü Önleme desteği: Evet (Çift şeffaflık modları ve uyarlanabilir ANC modları ile Hibrit ANC)
  • Gürültü azaltma (db): 40db
  • Çift cihaz bağlantısı: Evet

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