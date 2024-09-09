Kabine Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor, masada kritik konular var! Kılıçlı subaylar yemini...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beş Tepe'de toplanıyor. Ekonomideki gelişmeler, İsrail'in 11 aydır Gazze'de sürdürdüğü katliam, kararlılıkla devam eden terörle mücadele operasyonları ve kılıçlı subayların yemin töreni...

Önemli başlıklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine toplantısının gündeminde yer alacak.

EKONOMİDE OVP MASADA

Beştepe'deki toplantıda öne çıkan başlık ekonomi olacak. 5 Eylül'de açıklanan Orta Vadeli Program kapsamında ekonomideki 3 yıllık hedefler değerlendirilecek.

Enflasyonun tek haneye düşürülmesi için yol haritası görüşülecek. Ayrıca, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı konuları da gündemde olacak.

DIŞ POLİTİKA GÜNDEMİ GAZZE

Dış politikada, Gazze başta olmak üzere orta doğudaki gelişmeler ele alınacak.

İsrail'in 11 aydır devam eden katliamının durdurulması için ateşkes görüşmelerinde gelinen son durum değerlendirilecek.

Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması konusunda devam eden çalışmalar gözden geçirilecek.

TSK VE MİT'İN BAŞARILI TERÖRLE MÜCADELE OPERASYONLARI ELE ALINACAK

Kabine Toplantısı'nda terörle mücadeleye de mercek tutulacak. Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden operasyonlardaki son durum görüşülecek.

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Türk silahlı Kuvvetleri'nin yanısıra, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonları ele alınacak.

KILIÇLI SUBAYLAR YEMİNİ DETAYLARI İLE ELE ALINACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine toplantısında gündemde teğmenlerin kılıçlı yemininin öncelikli başlık olması bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatınca yürütülen incelemelerin toplantıda değerlendirilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, olayda sorumluluğu bulunanların temizleneceği mesajını vermişti. Hükümet nezdinde nasıl bir adım atılacağı Kabinede ele alınacak.