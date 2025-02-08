  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Kabinede büyük değişiklik! İşte ayrılması muhtemel o isimler: 5 bakanın koltuğu sabit

Kabinede büyük değişiklik! İşte ayrılması muhtemel o isimler: 5 bakanın koltuğu sabit

Kabinede büyük değişiklik! İşte ayrılması muhtemel o isimler: 5 bakanın koltuğu sabit, işte önemli ayrıntılar...

Kabinede büyük değişiklik! İşte ayrılması muhtemel o isimler: 5 bakanın koltuğu sabit
Yayınlanma:
Güncelleme:

Kabinede büyük değişiklik! İşte ayrılması muhtemel o isimler: 5 bakanın koltuğu sabit, işte önemli ayrıntılar...

23 Şubat'ta yapılacak büyük kongrenin ardından AK Parti yönetiminde büyük değişiklik olacağı konuşuluyor. Kabinede birçok bakanın değişmesi bekleniyor. Kulislerde konuşulan göre; gidecek ve kalacak isimler yavaş yavaş netleşmeye başladı.

Kabinede büyük değişiklik! İşte ayrılması muhtemel o isimler: 5 bakanın koltuğu sabit

AK Parti’de 31 Mart 2024 yılında yapılan yerel seçimlerden sonra başlayan değişim tartışmaları, kongre süreci ile sona ermek üzere.

İl kongrelerinin Şubat ayının ilk haftasında bitirilmesi hedefleniyor. 23 Şubat tarihinde büyük kongre yapılacak. Bu 15 günlük süre zarfında birçok şey netlik kazanacak.

23 Şubat'ta yapılacak büyük kongrenin ardından AK Parti yönetiminde büyük değişiklik olacağı konuşuluyor.

Kabinede büyük değişiklik! İşte ayrılması muhtemel o isimler: 5 bakanın koltuğu sabit

KABİNEDE REVİZYON

AK Parti kulislerinde konuşulana göre; kabinedeki revizyonun da aynı tarihlerde yapılabileceği ifade ediliyor. Kabinede birçok bakanın değişmesi bekleniyor. Kulislerde konuşulan göre; gidecek ve kalacak isimler yavaş yavaş netleşmeye başladı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Kartalkaya'daki yangın faciası sonrası Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kabineden ayrılması bekleniyor.

Ayrıca AK Parti Gençlik Kolları Genel Sekreteri Fatih Şahin, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandamir gibi isimlerin de farklı görevlerde değerlendirileceği öğrenildi.

Kabinede büyük değişiklik! İşte ayrılması muhtemel o isimler: 5 bakanın koltuğu sabit

BEŞ İSMİN KOLTUĞU SABİT

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in, koltuğu sağlam isimler arasında olduğu öğrenildi. Ayrıca kabineden bazı isimlerin genel merkezde değerlendirilebileceği, yine eski belediye başkanlarından parti yönetimine kaydırmalar olabileceğine gelen bilgiler arasında.

Deniz Akkaya'ya mahkemeden şok karar: Akkaya'nın bakın kaç yıla kadar hapsi isteniyorDeniz Akkaya'ya mahkemeden şok karar: Akkaya'nın bakın kaç yıla kadar hapsi isteniyor

Son dakika! Gri kategoride yer alıyordular: Serhabun Malazgirt ve Sarya Baran yakalandı!Son dakika! Gri kategoride yer alıyordular: Serhabun Malazgirt ve Sarya Baran yakalandı!

Meteoroloji uyardı: Haftasonu, o iller buz kesecek! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?Meteoroloji uyardı: Haftasonu, o iller buz kesecek! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?


Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
SGK'dan binlerce emekliyi ilgilendiren haber: 3 gün süreniz var!
SGK'dan binlerce emekliyi ilgilendiren haber: 3 gün süreniz var!
Nagehan Alçı'dan boşandığı eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya 'ver yansın': Çocuklarım için 1 lira nafaka alamıyorum!
Nagehan Alçı'dan boşandığı eşi Rasim Ozan Kütahyalı'ya 'ver yansın': Çocuklarım için 1 lira nafaka alamıyorum!
Bakan Uraloğlu açılış için tarih verdi: Gabze-Darıca Metro Hattı'nda sona gelindi!
Bakan Uraloğlu açılış için tarih verdi: Gabze-Darıca Metro Hattı'nda sona gelindi!
Sahte içki bilançosu ürkütücü hale geldi! Ankara ve İstanbul'da ölenlerin sayısı gittikçe artıyor
Sahte içki bilançosu ürkütücü hale geldi! Ankara ve İstanbul'da ölenlerin sayısı gittikçe artıyor
O, ünlüler panikledi: Maliye vergi kaçıran 142 ünlünün peşine düştü!
O, ünlüler panikledi: Maliye vergi kaçıran 142 ünlünün peşine düştü!
Fatih Portakaldan flaş karar: Gazeteciliği bırakıyorum! Fatih Portakal neden gazeteciliği bırakıyor?
Fatih Portakaldan flaş karar: Gazeteciliği bırakıyorum! Fatih Portakal neden gazeteciliği bırakıyor?
Sıla bebeğin davasında son dakika gelişmesi: Anne ve diğer sanıklar hakkında karar çıktı!
Sıla bebeğin davasında son dakika gelişmesi: Anne ve diğer sanıklar hakkında karar çıktı!