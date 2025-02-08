Kabinede büyük değişiklik! İşte ayrılması muhtemel o isimler: 5 bakanın koltuğu sabit, işte önemli ayrıntılar...

23 Şubat'ta yapılacak büyük kongrenin ardından AK Parti yönetiminde büyük değişiklik olacağı konuşuluyor. Kabinede birçok bakanın değişmesi bekleniyor. Kulislerde konuşulan göre; gidecek ve kalacak isimler yavaş yavaş netleşmeye başladı.

AK Parti’de 31 Mart 2024 yılında yapılan yerel seçimlerden sonra başlayan değişim tartışmaları, kongre süreci ile sona ermek üzere.

İl kongrelerinin Şubat ayının ilk haftasında bitirilmesi hedefleniyor. 23 Şubat tarihinde büyük kongre yapılacak. Bu 15 günlük süre zarfında birçok şey netlik kazanacak.

23 Şubat'ta yapılacak büyük kongrenin ardından AK Parti yönetiminde büyük değişiklik olacağı konuşuluyor.

KABİNEDE REVİZYON

AK Parti kulislerinde konuşulana göre; kabinedeki revizyonun da aynı tarihlerde yapılabileceği ifade ediliyor. Kabinede birçok bakanın değişmesi bekleniyor. Kulislerde konuşulan göre; gidecek ve kalacak isimler yavaş yavaş netleşmeye başladı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Kartalkaya'daki yangın faciası sonrası Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kabineden ayrılması bekleniyor.

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Ayrıca AK Parti Gençlik Kolları Genel Sekreteri Fatih Şahin, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandamir gibi isimlerin de farklı görevlerde değerlendirileceği öğrenildi.

BEŞ İSMİN KOLTUĞU SABİT

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in, koltuğu sağlam isimler arasında olduğu öğrenildi. Ayrıca kabineden bazı isimlerin genel merkezde değerlendirilebileceği, yine eski belediye başkanlarından parti yönetimine kaydırmalar olabileceğine gelen bilgiler arasında.

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