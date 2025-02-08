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Meteoroloji uyardı: Haftasonu, o iller buz kesecek! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?

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Meteoroloji uyardı: Haftasonu, o iller buz kesecek! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?
Meteoroloji uyardı: Haftasonu, o iller buz kesecek! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? İşte, yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Meteoroloji uyardı: Haftasonu, o iller buz kesecek! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 1 113

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz kıyıları ile Bolu, Tokat, Artvin çevreleri ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, Güneydoğu Anadolu’da hafif yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji uyardı: Haftasonu, o iller buz kesecek! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 2 213

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Haftasonu, o iller buz kesecek! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 3 313

UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji uyardı: Haftasonu, o iller buz kesecek! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 4 413

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji uyardı: Haftasonu, o iller buz kesecek! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 5 513

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 7°C
Çok bulutlu, doğu kesimleri akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu

EDİRNE °C, 6°C
Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

SAKARYA °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Meteoroloji uyardı: Haftasonu, o iller buz kesecek! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 6 613

EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji uyardı: Haftasonu, o iller buz kesecek! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 7 713

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller yöresi ile Toroslar kesiminde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

Meteoroloji uyardı: Haftasonu, o iller buz kesecek! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 8 813

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

Meteoroloji uyardı: Haftasonu, o iller buz kesecek! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 9 913

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, Karabük dışında bölgenin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 2°C
Çok bulutlu, hafif kar yağışlı

DÜZCE °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı

KASTAMONU °C, 2°C
Çok bulutlu, hafif kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

Meteoroloji uyardı: Haftasonu, o iller buz kesecek! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 10 1013

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Tokat ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 5°C
Çok bulutlu

ARTVİN °C, 4°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

TRABZON °C, 7°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Meteoroloji uyardı: Haftasonu, o iller buz kesecek! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 11 1113

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, doğu kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede buzlanma ve don ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -2°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

KARS °C, -3°C
Çok bulutlu, hafif kar yağışlı

MALATYA °C, 2°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

VAN °C, 2°C
Çok bulutlu, güney ve doğusu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

Meteoroloji uyardı: Haftasonu, o iller buz kesecek! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 12 1213

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Şanlıurfa ve Diyarbakır ile Adıyaman'ın kuzey ve doğusunun sabah saatlerinde hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

Meteoroloji uyardı: Haftasonu, o iller buz kesecek! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 13 1313

DENİZLERDE HAVA
Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtına; Batı Karadeniz, Marmara, Batı Akdeniz ve Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, batısı kuzeydoğudan 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, batısı yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, kuzeyi akşam 8; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 4,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzeyli yönlerden 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz’in batısı sabah 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, yer yer 1,25 m; Görüş: İyi.

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