Meteoroloji uyardı: Haftasonu, o iller buz kesecek! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?

DENİZLERDE HAVA
Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtına; Batı Karadeniz, Marmara, Batı Akdeniz ve Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, batısı kuzeydoğudan 5 ila 7; Doğu Karadeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, batısı yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, kuzeyi akşam 8; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0 m, yer yer 4,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzeyli yönlerden 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz’in batısı sabah 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, yer yer 1,25 m; Görüş: İyi.