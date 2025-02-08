Meteoroloji uyardı: Haftasonu, o iller buz kesecek! Cumartesi hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz kıyıları ile Bolu, Tokat, Artvin çevreleri ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar, Güneydoğu Anadolu’da hafif yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.