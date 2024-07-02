İzmir'deki patlamayla ilgili şok eden gerçek ortaya çıktı: Belediyenin 'ruhsat' skandalı!

İzmir'de 5 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı tüp patlamasının yaşandığı lokantanın 11 aydır ruhsatsız olduğu gerçeği ortaya çıktı. Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü faciasıyla ilgili de benzer ihmallerin olduğu ortaya çıkmıştı.Lokantadaki patlama sonrası ortaya çıkan 'ruhsat' skandalıyla ilgili valilikten ziyade konuya sahip çıkması gereken İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesinden henüz daha ne yazılı ne de sözlü bir açıklama gelmedi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, 5 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı tüp patlamasına ilişkin lokanta sahibi ile tüpü değiştiren kişi tutuklandı.

ŞOKE EDEN GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde, bir lokantada meydana gelen sanayi tipi tüp patlaması 5 kişinin ölümüne, 63 kişinin de yaralanmasına yol açmıştı.

LOKANTA 11 AYDIR RUHSATSIZMIŞ

20 dükkan, 11 bina, 11 aracın zarar gördüğü büyük patlamaya ilişkin yeni bilgilerde ortaya çıktı.

Yapılan incelemeler sonucunda, patlamanın yaşandığı lokantanın 11 aydır ruhsatsız olduğu tespit edildi. İş yerinin bu şekilde 11 aydır faaliyet yürüttüğü öğrenildi.



'RUHSAT' SKANDALINA İLİŞKİN SORUMLU BELEDİYELERDEN HALA AÇIKLAMA YAPILMADI



5 kişinin hayatını kaybettiği patlama sonrası ortaya çıkan ruhsat skandalıyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesinden henüz hiçbir açıklama yapılmaması dikkat çekti.

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İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında lokanta sahibi G.K. ile iş yerinin tüpünü değiştiren M.K'nin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolleri sonrası adliyeye gönderilen şüpheliler, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Lokanta sahibi G.K'nin ifadesinde tüpün cumartesi öğleden sonra değiştirildiğini, iş yerinin gece 02.00'ye kadar açık olduğunu, herhangi bir gaz kokusu almadıklarını, patlamanın nedenini bilmediğini ve üzgün olduğunu söylediği öğrenildi.M.K'nin ise tüp değiştirme işlemini usulüne uygun yaptığını, sızıntı kontrolünü gerçekleştirdiğini savunduğu ve üzgün olduğunu söylediği belirtildi.

İSTANBUL'DAKİ EĞLENCE MEKANINDA 29 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ YANGINDA DA BENZER İHMALLER ZİNCİRİ BULUNUYORDU

Geçtiğimiz nisan ayında Beşiktaş Gayrettepe’de tadilatta olan bir gece kulübünde yangın çıkmış, çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti.

29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü faciasıyla ilgili büyük ihmallerin olduğu ortaya çıkmıştı. Beşiktaş Belediyesi'nin itfaiye raporu olmamasına rağmen 2018 yılında gece kulübünün ruhsatını yenilediği ve bilgileri de hatalı yazdığı tespit edilmişti.

Masquerade isimli gece kulübüne ilişkin Haber7'nin ulaştığı bilgiler çok konuşulmuştu. Resmi kaynaklardan edinilen bilgilere göre gece kulübü 1987 yılında İBB'den ruhsat aldı. 20 yıl sonra yani 2006 senesine gelindiğinde ise mekanın ruhsatı İBB tarafından yenilendi.

Gece kulübünün 2018 yılında ise bir hüvviyet değişikliğine gittiği öğrenildi. 'Eğlence merkezi' olarak görünen mekan 2018'de işyeri sahibinin başvurusu doğrultusunda 'Diskotek'e çevrildi.



2018'DE SORUMLULUK İLÇE BELEDİYESİNE GEÇİYOR

Mekanın hüviyetinin değiştirilmesi sonrası gece kulübüyle ilgili sorumluluk ise büyükşehir belediyesinden Beşiktaş Belediyesi'ne geçti ve 2018'de gece kulübüne Beşiktaş Belediyesi tarafından ruhsat verildi.

Masquerade'in 2006'daki ruhsat yenilenmesi işlemleri esnasında itfaiye raporunun olduğu öğrenilirken, 2018'deki hüviyet değişikliği sonrası itfaiye raporunun olup olmadığı ise bilinmiyor.

AKILLARDA YANIT BEKLEYEN SORULAR

29 kişiye mezar olan gece kulübüyle ilgili bir takım bilgilerin ortaya çıkmasının ardından bazı soruların da cevabı merak konusu oldu. 2018'de hüviyet değişikliği nedeniyle ruhsat yenilenirken Beşiktaş Belediyesi mekanın itfaiye raporunu gördü mü?

Sorumluluk sahibi Beşiktaş Belediyesi'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden veya işletme sahiplerinden itfaiye raporunu isteyip istemediği gibi konular cevaplanması gereken soru olarak ortaya çıktı.

Kaynak: HABER7

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