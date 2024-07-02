Köprü ve otoyollara zam yalanı ile algı operasyonu: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi

Bazı sosyal medya hesapları tarafından, köprü ve otoyollara büyük zam gelecek yalanı ile algı yaratılmaya çalışıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü ve DMM iddialarına yönelik açıklama geldi.

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Köprü ve otoyollara zam yalanı ile algı operasyonu: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi

Bazı sosyal medya hesapları tarafından, köprü ve otoyollara büyük zam gelecek yalanı ile algı yaratılmaya çalışıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü ve DMM iddialarına yönelik açıklama geldi.

Karayolları Genel Müdürlüğü ve DMM iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Dün sosyal medyada yine büyük bir algı operasyonu başlatıldı. Çok sayıda sosyal medya hesabından eş zamanlı olarak yapılan operasyonda köprü ve otoyol ücretlerine büyük zam geleceği iddia edildi.

Köprü ve otoyollara zam yalanı ile algı operasyonu: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi

Sosyal medya hesaplarında ortaya atılan iddiada 1 Temmuz itibariyle köprü ve otoyol ücretlerine zam geleceği söylenerek sözde yeni zamlı tarifeler paylaşıldı.

Zamlı tarifelerde fiyatlar şu şekilde yazıldı;

Osmangazi Köprüsü: 1808 TL
Çanakkale Köprüsü: 740 TL
Yavuz SS Köprüsü: 180 TL
Avrasya Tüneli: 213 TL

PEŞ PEŞE YALANLAMA GELDİ

Zam iddialarının sosyal medyada çok sayıda hesap tarafından bilinçli bir şekilde peş peşe paylaşılmasının ardından konuyla ilgili resmi makamlar harekete geçti. Karayolları Genel Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi "köprü ve otoyollara zam gelecek" denilerek paylaşılan ücret tarifelerinin yalan olduğunu söyledi.

Köprü ve otoyollara zam yalanı ile algı operasyonu: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi

Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıklayan KGM, mevcut tarifeleri tekrar paylaştı;

Osmangazi Köprüsü 399 TL
Yavuz Sultan Selim Köprüsü 49 TL
1915 Çanakkale Köprüsü 419 TL

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “Son günlerde bazı medya organlarında; Kamu-Özel Sektör İşbirliği Modeli ile yapılarak trafiğe açılan ve Görevli Şirketler tarafından işletilmekte olan otoyol ve köprülerde geçiş ücretlerinde artış yapıldığını iddia eden haberlere yer verilmekte olup söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Araç geçişleri halihazırda mevcut tarifeler üzerinden ücretlendirilmeye devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” İfadeleri yer aldı.

DMM'den yapılan açıklamada ise "1 Temmuz itibarıyla yeni köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretleri" iddiasıyla paylaşılan fiyat listelerinin doğru olmadığı belirtilerek "Bahse konu paylaşımların aksine, 1 Temmuz itibarıyla köprü, tünel ve otoyol geçiş ücretlerinde herhangi bir güncelleme yapılmamıştır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denildi.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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