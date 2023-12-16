İYİ Parti Diyarbakır'da kepenk kapattı! İl ve 17 ilçe başkanı ile 12 bin 750 üye topluca istifa etti İYİ Partide siyasi kaos sürerken parti her gün gelen istifa haberleri ile sarsılmaya devam ediyor. Diyarbakır il teşkilatı adeta kepenk kapatarak il başkanı ve 17 ilçe başkanı ile 12 bin 750 üye topluca istifa haberi ile sarsıldı.