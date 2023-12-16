İYİ Parti Diyarbakır'da kepenk kapattı! İl ve 17 ilçe başkanı ile 12 bin 750 üye topluca istifa etti

İYİ Partide siyasi kaos sürerken parti her gün gelen istifa haberleri ile sarsılmaya devam ediyor. Diyarbakır il teşkilatı adeta kepenk kapatarak il başkanı ve 17 ilçe başkanı ile 12 bin 750 üye topluca istifa haberi ile sarsıldı.

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İYİ Parti Diyarbakır'da kepenk kapattı! İl ve 17 ilçe başkanı ile 12 bin 750 üye topluca istifa etti 1

Diyarbakır'da yapılacak olan yeni bir yola ‘Şeyh Said Bulvarı’ adının verileceği sözleri üzerine ‘bölgemizin en önemli değerlerinden’ açıklaması nedeniyle hakkında disiplin süreci başlatılan eski Devlet Bakanı ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu. Duruma tepki gösteren partinin Diyarbakır İl Yönetimi ile 17 ilçe başkanı, yaptıkları basın açıklamasıyla partiden istifa ettiklerini açıkladı.

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İYİ Parti Diyarbakır'da kepenk kapattı! İl ve 17 ilçe başkanı ile 12 bin 750 üye topluca istifa etti
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