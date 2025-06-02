İstanbul'da ikinci barış zirvesi toplanıyor: Rusya ve Ukrayna heyetleri o, şartları konuşacak!

İstanbul'da ikinci barış zirvesi toplanıyor: Dünyanın gözü Rusya ve Ukrayna'nın İstanbul'daki buluşmasında... Rusya ve Ukrayna heyetleri o, şartları konuşacak...

Rusya-Ukrayna savaşında gözler İstanbul'daki görüşmeye çevrildi. 16 Mayıs'ta İstanbul'da yapılan Rusya-Ukrayna görüşmesinin ardından taraflar bugün yeniden İstanbul'da bir araya gelecek. Türkiye'deki müzakere görüşmelerine katılacak olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinski başkanlığındaki Rus heyeti, İstanbul'a geldi.

Üç yıl önce başlayan ve ne zaman sona ereceği belli olmayan Rusya-Ukrayna savaşı tüm hızıyla devam ederken bugün İstanbul'da ikinci kez barış masası kuruluyor.

16 Mayıs'ta İstanbul'da yapılan Rusya-Ukrayna görüşmesinin ardından taraflar bugün yeniden İstanbul'da bir araya gelecek.

Ukrayna ve Rusya heyetleri arasındaki görüşmelerin bugün saat 13.00'da Çırağan Sarayı'nda yapılması planlanıyor. Çırağan Sarayı’nda yapılacak olan Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki müzakerelere yerli ve yabancı basın mensupları ilgi gösterdi.

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Heyetler, İstanbul'daki zirvede ateşkes şartlarını konuşup orta yolu bulmaya çalışacak.

RUS VE UKRAYNA HEYETİ İSTANBUL'A GELDİ

Türkiye'deki müzakere görüşmelerine katılacak olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinski başkanlığındaki Rus heyeti, İstanbul'a geldi.

Ukrayna heyeti de Rus heyeti ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

Vladimir Medinskiy'in başkanlık edeceği Rus heyetinde; Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin var.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviri ve İstanbul'daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, Ukrayna tarafının çözüm konusundaki memorandum çalışmasını aldıklarını bildirdi.

''MEMORANDUM ÇALIŞMASINI ALDIK''

Russia Today'e yaptığı açıklamada, belgenin Ukraynaca ve İngilizce olarak verildiğini belirten Medinskiy, , "Rus heyeti, Ukrayna'dan barışçıl çözüme ilişkin muhtıranın versiyonunu daha önce aldı." ifadesini kullandı.

Farklı dildeki belgenin kendileri için sorun olmadığını dile getiren Medinskiy, belgenin ana noktalarının Batı basınında yayımlandığını belirtti.

Medinskiy, ayrıca Rusya'nın Ukrayna konusundaki çözüme ilişkin tutumunu bugün açıklayacaklarını ifade etti.

Hatırlanacağı üzere Moskova yönetimi, kendi barış şartlarını belirlediklerini ancak bunları önceden açıklamayı reddettiklerini açıklamıştı.

Öte yandan Türkiye'nin bugün ev sahipliği yapacağı Rusya-Ukrayna barış zirvesi öncesi Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio telefon görüşmesi yaptı.

"SİYASİ ÇÖZÜM KONUŞULDU"

İki bakan, görüşmede Ukrayna krizine siyasi çözüm bulma girişimlerini ele aldı.

Lavrov ve Rubio, bugün İstanbul'da yapılacak müzakereler konusunda da karşılıklı görüşlerini paylaştı.

Rubio, Bryansk ve Kursk bölgelerindeki demir yolu altyapısına yönelik bombalı saldırıların kurbanları için Lavrov'a başsağlığı dileğinde bulundu.

Rubio, kalıcı barışın sağlanması için taraflar arasında doğrudan görüşmelerin sürmesi gerektiğini belirtti.

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