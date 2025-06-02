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Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı: Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

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Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı: Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı: ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı altın yatırımcılarını da endişhelendiriyor. Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı: Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları... 1 114

Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı: ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı altın yatırımcılarını da endişhelendiriyor.Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı: Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları... 2 214

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının yeniden alevlenebileceği endişeleri ile altının ons fiyatı haftaya yükselişle başladı.

Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı: Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları... 3 314

Cuma günü ABD Başkanı Trump'ın Çin'i varılan ön ticaret anlaşmasını ihlal etmekle suçlaması, çelik ve alüminyuma uygulanan yüzde 25 gümrük vergisini yüzde 50'ye çıkarılabileceğini söylemesiyle tırmanan ticaret gerilimleri altın fiyatını yükseltti.

Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı: Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları... 4 414

Çin'in Trump'a yanıt olarak ABD'yi ön ticaret anlaşması şartlarına saygılı olmaya çağırmasıyla gerilen ortamla birlikte ons altın bu sabah 3319 doları gördü.

Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı: Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları... 5 514

Gram altın ise bu sabah 4191 TL seviyesine kadar yükseldi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 6894 TL olurken tam altın ise 27449 TL'den satılıyor.

Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı: Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları... 6 614

Altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları 2 Haziran 2025 tarihinde yatırımcılar tarafından anlık ve canlı olarak grafiklerden takip ediliyor. Uluslararası bankalar, dört aylık soluksuz yükselişini sonlandıran altın fiyatları için iyimser. Kısa vadede fiyatlardaki düşüşün sürmesini bekleyen ve bu nedenle temkinli olunması gerektiği konusunda uyaran yatırım bankaları, uzun vadede ise ons altında yeni rekor seviyelerin test edilmesini bekliyor. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte piyasaların kapalı olduğu güne dair canlı altın fiyatları 2 Haziran alış - satış tablosu...

Altın fiyatları 2 Haziran Pazartesi günü yakından takip ediliyor. Son dönemde durgunluk seyrine giren altın fiyatları yeniden ivmeli seyre ulaştı. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte Cumhuriyet altını fiyatları, çeyrek ve gram altın fiyatları 2 Haziran alış - satış tablosu...

Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı: Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları... 7 714

ONS ALTIN
Ons altın güne 3308 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3296 dolar, en yüksek de 3316 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar ons altın 3313 dolardan işlem geçiyor.

Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı: Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları... 8 814

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Gram altın güne 4147 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4145 lira, en yüksek de 4185 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar gram altın 4179 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da gram altın 4146 liradan alınırken 4219 liradan satılıyor.

Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı: Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları... 9 914

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
6.791,00
6.880,00

Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı: Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları... 10 1014

YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
13.581,00
13.760,00

Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı: Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları... 11 1114

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
26.494,90
27.011,38

Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı: Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları... 12 1214

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
27.080,00
27.394,00

Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı: Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları... 13 1314

REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
27.112,47
27.426,95

Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı: Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları... 14 1414

ZİYNET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
66.237,25
67.279,87

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