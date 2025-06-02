Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı: Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve ons altın fiyatları 2 Haziran 2025 tarihinde yatırımcılar tarafından anlık ve canlı olarak grafiklerden takip ediliyor. Uluslararası bankalar, dört aylık soluksuz yükselişini sonlandıran altın fiyatları için iyimser. Kısa vadede fiyatlardaki düşüşün sürmesini bekleyen ve bu nedenle temkinli olunması gerektiği konusunda uyaran yatırım bankaları, uzun vadede ise ons altında yeni rekor seviyelerin test edilmesini bekliyor. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte piyasaların kapalı olduğu güne dair canlı altın fiyatları 2 Haziran alış - satış tablosu...

Altın fiyatları 2 Haziran Pazartesi günü yakından takip ediliyor. Son dönemde durgunluk seyrine giren altın fiyatları yeniden ivmeli seyre ulaştı. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Merak edenler için güncel rakamları haberimizde derledik. İşte Cumhuriyet altını fiyatları, çeyrek ve gram altın fiyatları 2 Haziran alış - satış tablosu...