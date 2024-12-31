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İstanbul'da ekmeğe zam geldi! 200 gram ekmek 12.50 TL oldu

2025 yılına saatler kala yen zamlar arka arkaya açıklanmaya başlarken, Türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu 200 gram ekmeğin 12.50 TL olduğunu açıkladı.

İstanbul'da ekmeğe zam geldi! 200 gram ekmek 12.50 TL oldu
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stanbul’da yılın son gününde ekmek fiyatlarına zam yapıldığı iddia edildi. İddiaya göre, 200 gram ekmeğin fiyatı 12,50 TL olarak belirlenirken, kilogram fiyatı 62,50 TL’ye yükseldi.

Türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonunun 27.12. 2024 tarihinde yayınladığı fiyat tarifesinde İstanbul fırıncılar Yeni fiyat tarifesinin, İstanbul genelindeki fırınlarda ve satış noktalarında uygulanmaya başlandığı öne sürüldü.

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