İsrail ordusundan yazılı açıklama! 7 Ekim'den bu yana ölen İsrailli asker ve subay sayısı belli oldu!

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda yaralanan 4 ve Hamas'ın 7 Ekim'de sınırdaki Yahudi yerleşim birimlerine düzenlediği saldırılarda ağır yaralanan 1 askerinin daha öldüğünü 7 Ekimden buyana ölü asker sayısının 425 olduğunu duyurdu.

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İsrail ordusundan yazılı açıklama! 7 Ekim'den bu yana ölen İsrailli asker ve subay sayısı belli oldu!

İsrail ordusun yazılı açıklama yapılarak ölen İsrail asker sayısını açıkladılar

Açıklamada, 6623. Tabur'dan Omri Ben Shachar (25) ve Liav Atiya (25), 603. Mühendislik Taburu'ndan Jonatan Dean Haim (25) ile Golani Tugayı 12. Tabur'dan Maor Cohen Eisenkot'un (19) dün Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.

İSRAİL ORDUSU RESMİ AÇIKLAM YAPARAK ÖLEN ASKER SAYISINI AÇIKLADI

Açıklamada, 7 Ekim'de ağır yaralanan Golani Tugayı'nın 13. Taburu'ndan Haim Meir Eden (20) de dün hayatını kaybettiği aktarıldı.

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İsrail basınında daha önce çıkan haberlerde, savaş kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un yeğeni Maor Meir Cohen'in cuma günü Gazze'deki çatışmada öldürüldüğü bilgisi yer almıştı.

Eski Genelkurmay Başkanı Eisenkot'un oğlu Gal Meir Eisenkot da Cibaliya eteklerinde, bubi tuzaklı bir tünelde meydana gelen patlamada ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede ölmüştü.

Ordunun açıklamasında, 7 Ekim'den bu yana ölen İsrailli asker ve subay sayısının 425'e yükseldiği kaydedildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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