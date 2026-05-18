  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. İBB'ye yeni dalga: 6 ile operasyon, 57 kişi gözaltına alındı!

İBB'ye yeni dalga: 6 ile operasyon, 57 kişi gözaltına alındı!

İBB iştiraki Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş.’nin bazı ihalelerinin organize edildiği, ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı ve örgütsel faaliyet kapsamında “İhaleye Fesat Karıştırma” suçunun işlendiği tespit edildi.

İBB'ye yeni dalga: 6 ile operasyon, 57 kişi gözaltına alındı!
Yayınlanma:

İBB'ye yeni dalga: 6 ile operasyon, 57 kişi gözaltına alındı!

İBB iştiraki Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri A.Ş.’nin bazı ihalelerinin organize edildiği, ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı ve örgütsel faaliyet kapsamında “İhaleye Fesat Karıştırma” suçunun işlendiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Boğaziçi Yönetim AŞ Genel Müdürü Sema Akça'nın da bulunduğu toplam 57 şüpheli gözaltına alındı.

İBB'ye yeni dalga: 6 ile operasyon, 57 kişi gözaltına alındı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma sürüyor.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan çalışmada, İBB'nin iştiraklerinden Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi ünvanlı firmanın ihalelerinin şüpheli kişilerce organize edildiği, ihale süreçlerinde mevzuata aykırı işlemler yapıldığı ve örgütsel faaliyet kapsamında "ihaleye fesat karıştırma" suçunun işlendiği değerlendirilerek operasyona başlandığı belirtildi.

57 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışmaların ardından İstanbul, Adana, Bursa, Diyarbakır, Konya ve Yalova'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler toplam 57 şüpheliyi gözaltına aldı. Boğaziçi Yönetim AŞ Genel Müdürü Sema Akça'nın aralarında olduğu zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.

Ünlü gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandıÜnlü gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı

Tuzla Belediyesi tesisleri yaz saati uygulamasına geçtiTuzla Belediyesi tesisleri yaz saati uygulamasına geçti

Tuzla’ya UNESCO Tarafından “Tsunamiye Hazır Kent” Sertifikası VerildiTuzla’ya UNESCO Tarafından “Tsunamiye Hazır Kent” Sertifikası Verildi

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Terörsüz Türkiye yasasından önemli gelişme: Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak, işte detaylar...
Terörsüz Türkiye yasasından önemli gelişme: Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak, işte detaylar...
Araç sahipleri bu habere dikkat! Güvenlik ekipmanları güncellendi, işte bulunması zorunlu araç- gereçler
Araç sahipleri bu habere dikkat! Güvenlik ekipmanları güncellendi, işte bulunması zorunlu araç- gereçler
İsrail, Gazze'ye yardım için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırdı
İsrail, Gazze'ye yardım için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırdı
Operasyon haberleri peş peşe: Yasa dışı bahis yapan 18,3 milyar TL’lik ağ deşifre oldu!
Operasyon haberleri peş peşe: Yasa dışı bahis yapan 18,3 milyar TL’lik ağ deşifre oldu!
Ünlü gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
Ünlü gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
Tatilleri gündem olmuştu! Sevcan Orhan'ı Buca Belediye Başkanı Görkem Duman istemeye gidiyor!
Tatilleri gündem olmuştu! Sevcan Orhan'ı Buca Belediye Başkanı Görkem Duman istemeye gidiyor!
Bakan Tekin'in yaptığı müfredat değişikliği Yunanistan'da rahatsızlık yarattı!
Bakan Tekin'in yaptığı müfredat değişikliği Yunanistan'da rahatsızlık yarattı!