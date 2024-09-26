İslam Memiş altın için sır verdi! Herkes o tarihe dikkat etsin
İslam Memiş altın için sır verdi! Herkes o tarihe dikkat etsin
Yayınlanma:
Altın ve para piyasalarının uzman ismi İslam Memiş, geçtiğimiz aylarda başlayan yükselişin altın fiyatlarını tarihi seviyelere yükselttiğini söyledi ve hiçbir yatırım aracının sonsuza kadar yükselemeyeceğini söyledi. Altın fiyatlarında henüz teknik düzenlemelerin uygulanmadığına ve kar satışlarının yapılmadığına dikkat çeken Memiş, altın fiyatlarında sert düşüşler için tarih verdi.