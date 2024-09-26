İslam Memiş altın için sır verdi! Herkes o tarihe dikkat etsin

Altın ve para piyasalarının uzman ismi İslam Memiş, geçtiğimiz aylarda başlayan yükselişin altın fiyatlarını tarihi seviyelere yükselttiğini söyledi ve hiçbir yatırım aracının sonsuza kadar yükselemeyeceğini söyledi. Altın fiyatlarında henüz teknik düzenlemelerin uygulanmadığına ve kar satışlarının yapılmadığına dikkat çeken Memiş, altın fiyatlarında sert düşüşler için tarih verdi.

1 3 Uzman İslam Memiş, gram altının 2024 yılının sonuna kadar 3.500 TL seviyelerine düşebileceğini ve kısa vadede 4.500 TL seviyelerine çıkabileceğini tahmin etti. Memiş, özellikle merkez bankalarının faiz kararlarının piyasalarda büyük dalgalanmalara yol açtığını ve altının geleceği üzerinde önemli bir etkisi olduğunu söyledi. 2 3 Memiş, YouTube kanalında yayınladığı son videosunda altın yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu. Ünlü bir ekonomist, faiz kararlarının altın fiyatlarını nasıl etkilediğini vurgulayarak, "Piyasalarda büyük bir belirsizlik hakim" dedi. "Çarşı pazar karıştı" dedi. 3 3 'ALIM FIRSATI DEVAM EDİYOR' İslam Memiş, altın ve piyasa analizleri konusunda uzmandır ve ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararları öncesinde ons altın için kapsamlı analizler yaptı. Memiş, daha önce ons altının 2.900-2.920 dolar seviyelerine çıkabileceğini öngördüğünü hatırlatarak, şu anda 2.576 dolar civarında işlem gören altının yatırım için harika bir fırsat sunduğunu söyledi. Memiş, FED'in faiz indirimi sonrası altının 2.616 dolar seviyelerine yükseldiğini belirterek yatırımcılara "alım fırsatı devam ediyor" mesajını tekrarladı.



