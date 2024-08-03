İran son dakika açıklaması ile duyurdu! İsmail Haniye'nin nasıl şehit edildiği netleşti

Son dakika haberi: İran Devrim Muhafızları, önceki gün Tahran'da şehit edilen Hamas Lideri İsmail Haniye'ye düzenlenen saldırının detaylarıyla ilgili yeni açıklama yaptı.
İRAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI İLE DUYURDU
Açıklamada, "Suikast, Haniye'nin kaldığı konutun dışından ateşlenen 7 kg savaş başlığı taşıyan kısa menzilli bir mermiyle gerçekleştirildi" denildi. Ayrıca, "Suikastı Siyonist oluşum gerçekleştirdi ve ABD tarafından desteklendi" ifadelerine yer verildi.
İran, "İntikamın en uygun zamanda alınacağını" da vurguladı.
KAYNAK: Bölge Gündem Haber