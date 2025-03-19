İmamoğlu operasyonu sonrası Mehmet Şimşek'ten açıklama: Piyasalar sağlıklı işleyişi için herşey yapılıyor

SON DAKİKA HABERLERİ: Bu sabah yapılan yolsuzluk ve terör soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama gelerek "piyasalar sağlıklı işleyişi için gereken her şey yapılıyor. uygulamakta olduğumuz ekonomi programı kararlılıkla devam ediyor" ifadelerini kullandı