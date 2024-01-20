İlk Türk astronot Gezeravcı’dan ISS’te ilk konuşma: Bu imkanları bize sağlayan milletimize şükranlarımızı sunuyorum

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ISS’te düzenlenen karşılama töreninde, “Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, bu vatan için canını veren tüm şehitlerimize, buraya adım atmamızı sağlayan güçlü iradesi ile devletimize ve bu imkanları bize sağlayan milletimize şükranlarımı sunuyorum. İstikbal göklerdedir” dedi.

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İlk Türk astronot Gezeravcı’dan ISS’te ilk konuşma: Bu imkanları bize sağlayan milletimize şükranlarımızı sunuyorum

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı dahil 4 astronotun yer aldığı "Axiom-3 uzay misyonu" kapsamında ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılan SpaceX'in Dragon uzay aracı, yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından TSİ 13.40'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmişti.

Axiom-3 ekibi, uzay görevine 27 Eylül'de başlayan "Expedition 70" astronotları ve kozmonotları tarafından Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) sevinçle karşılandı. "Expedition 70" astronotları ve kozmonotları, Axiom-3 ekibinin gelişini fotoğrafladı. Gezeravcı ve İspanyol astronot Michael Lopez-Alegria, İtalyan Walter Villadei ve İsveçli Marcus Wandt için ISS’de karşılama töreni düzenlendi.

Törende Uluslararası Uzay İstasyonu’nda ilk konuşmasını gerçekleştiren Gezeravcı, ISS’teki astronotlara ev sahipliği için teşekkür ederek, “8 ay boyunca eğitimlerde destek vererek burada olmamızı sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Türkiye olarak tarihimiz için bir ilke adım atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Buradaki bilim ve araştırma çabalarına katkıda bulunmayı dört gözle bekliyorum” dedi. Konuşmasını Türkçe sürdüren Gezeravcı, “Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, bu vatan için canını veren tüm şehitlerimize, buraya adım atmamızı sağlayan güçlü iradesi ile devletimize ve bu imkanları bize sağlayan milletimize şükranlarımı sunuyorum. İstikbal göklerdedir” ifadelerini kullandı.

Törenin son kısmında ise astronotların yakalarına rozet takıldı.

Gezeravcı, İspanyol astronot Michael Lopez-Alegria, İtalyan Walter Villadei ve İsveçli Marcus Wandt, uzayda bulundukları süre boyunca insan fizyolojisi ve endüstriyel gelişmelere odaklanan çok sayıda bilimsel deney gerçekleştirecek. Gezeravcı, 14 gün boyunca kalacağı uzay istasyonunda 13 farklı bilimsel deneye imza atacak. Astronotlar, görevin tamamlanmasının ardından Dragon kapsülü ile istasyondan ayrılacak.

19 Ocak'ta fırlatılmıştı

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın görev aldığı Axiom-3 uzay misyonu 19 Ocak'ta resmen başlamıştı. Gezeravcı ve beraberindeki astronotları SpaceX'in Dragon uzay aracıyla yörüngeye taşıyacak olan Falcon-9 roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden 19 Ocak saat 00.49’da başarılı bir şekilde fırlatılmıştı.

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