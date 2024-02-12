İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, Türkiye'ye döndü

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda ilk uzay misyonunu başarı içinde yerine getiren Alper Gezeravcı yurda döndü. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı taşıyan uçak Ankara'da Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Gezeravcı'yı, havalimanında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır karşıladı.

ELİNDE TÜRK BAYRAKLARIYLA İNDİ

Bakan Kacır, yanındaki 13 çocukla birlikte Gezeravcı'yı karşılarken elindeki Türk bayraklarıyla inen Gezeravcı, kendisini karşılayan çocuklarla tek tek görüştü. Karşılamada, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç, Türkiye'nin 2. Astronotu Tuva Cihangir Atasever ve geniş bir heyet de yer aldı.

AİLESİ DE UÇAKTAYDI

Uçakta Gezeravcı'nın ailesinin de bulunduğu görülürken Bakan Kacır ve Gezeravcı'nın havalimanında basın toplantısı düzenlemesi ve ilk uzay misyonuyla ilgili ayrıntıları açıklaması bekleniyor.

BAKAN'DAN "ADAM YURDA DÖNÜYOR" PAYLAŞIMI

Gezeravcı ve beraberindeki 3 astronottan oluşan Axiom-3 mürettebatını taşıyan Dragon uzay aracı, 10 Şubat'ta ABD'de Florida açıklarına inmişti. Sağlık kontrolleri tamamlanan Gezeravcı, bugün Türkiye'ye döndü. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın yurda dönüşüne ilişkin fotoğraf paylaşarak 'adam yurda dönüyor' ifadelerini kullanmıştı.