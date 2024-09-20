İlan çok ama müşteri yok! İkinci otomobil satışları son 25 yılın en kötü dönemini yaşıyor!

10 yıldır burada oto alım satım işini yapıyorum böyle bir durgunluk hiç görmemiştim. Araç fiyatları dibe düşmesine rağmen hem alım yok hem de satış yok. Yani araçlara talep yok. Bu yüzden şu anda hiçbir esnaf iş yapamıyor. Hükümetin faiz politikası değişseydi piyasaya para girerdi ve millet alışverişini yapardı." şeklinde konuştu.