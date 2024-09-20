İlan çok ama müşteri yok! İkinci otomobil satışları son 25 yılın en kötü dönemini yaşıyor!
Yayınlanma:
20 Eylül 2024 19:19
Bir dönem sıfır araç fiyatlarını bile geçen ikinci el araçlarda son günlerde ilan siteleri satılık araçlarla dolu olmasına rağmen hiç arayan soran olmadığı ve ikinci el araç satışlarının en kötü dönemini yaşadığı belirtiliyor.
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Galericiler faiz politikalarının ve alım gücündeki düşüşün etkisiyle Türkiye'nin ikinci el otomobil piyasasında, son 25 yılın en durgun dönemini yaşadıklarını belirttiler.
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Galericiler, son bir yıldır iş yapamadıklarını ve bunun devletin faiz politikasının yanı sıra halkın alım gücündeki düşüşten kaynaklandığını belirtiyor.
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Batmanlı oto galericiler, piyasadaki bu durgunluğun, hükümetin yüksek faiz politikalarının bir sonucu olduğunu belirtirken piyasanın tekrardan düzelmesi için devletin faiz politikalatından vazgeçmesi gerektiğini ifade ettiler.
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Yaz aylarındayız ve iş yapmamız gerekiyor ama maalesef araç satamıyoruz"
25 yıldır ikinci el otomobil sektöründe olan esnaf Mehmet Şirin Taş,
"Yaz aylarındayız ve iş yapmamız gerekiyor ama maalesef araç satamıyoruz.
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Bu da vatandaşın ekonomisinin kötüye girmesinden kaynaklanıyor. 2023 yılından bu yana ikinci el otomobil sektörü duraklamadadır. Araç satamaz duruma geldik.
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Bunun nedeni ise bankaların yüksek faiz politikasından kaynaklanıyor. Parası ve birikimi olan çoğu kişi parasını bankalara yatırmış durumdadır. Bundan dolayı ikinci el otomobil alım satımı yapan esnaf iş yapamaz hale gelmiş durumdadır
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ifadelerini kullandı. Vatandaşın araç ihtiyacı var ve gelip soran 10 kişiden biri ya alıyor ya alamıyor. Çünkü fiyatlar onlara göre yüksek geliyor."
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"İkinci el otomobil piyasası uzun süredir durgundur"
İkinci el otomobil piyasasının tekrar canlanması için hükümetin faiz politikasını değiştirmesi gerektiğini belirten Taş,
"Şu an en düşük aracın fiyatı 500-600 bin liradan başlıyor ve vatandaşın bu miktarı karşılayacak geliri yok. Kimi çiftçi, kimi esnaf, kimi inşaatlarda çalışan vatandaş bir arabayı almak için parayı bulmada çok zorluk yaşıyor.
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dedi. Bankalar kredilerini yükselttiği için maalesef faizsiz kredi de kullanamıyorlar. Bundan dolayı ikinci el otomobil piyasası uzun süredir durgundur. Yetkililerden beklentimiz ya faiz oranlarını düşürmeleri ya da kaldırmalarıdır. Vatandaş ancak bu şekilde araç sahibi olabilir ve esnaf satış yapar."
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"10 yıldır burada oto alım satım işini yapıyorum böyle bir durgunluk hiç görmemiştim" Araç fiyatlarının düşmesine rağmen piyasada durgunluğun devam ettiğini ifade eden bir diğer esnaf Salih Öztoprak, "İkinci el araç piyasası şu anda cenaze gibi ortada duruyor.
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şeklinde konuştu. 10 yıldır burada oto alım satım işini yapıyorum böyle bir durgunluk hiç görmemiştim. Araç fiyatları dibe düşmesine rağmen hem alım yok hem de satış yok. Yani araçlara talep yok. Bu yüzden şu anda hiçbir esnaf iş yapamıyor. Hükümetin faiz politikası değişseydi piyasaya para girerdi ve millet alışverişini yapardı."
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