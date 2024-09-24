İki kız kardeş tarafından ölesiye dövülmüştü! Engelli çoban dehşet verici o anları anlattı!

Kahramanmaraş'ın Andıran ilçesinde bir genç kız tarafından öldüresiye dövülen, başka bir genç kız tarafından da görüntüye alınan engelli çoban “Çok dövdüler ellerinden zor kurtuldum” dedi. Andırın ilçesine bağlı Çokak Mahallesinde Nail Yener isimli engelli çoban S.G. isimli genç kız tarafından önce tokatla sonra da sopa ile öldüresiye dövülmüş kız kardeşi M.G. ise bu anları saniye saniye cep telefonuyla görüntülenmişti.

ÖLESİYE DÖVÜLEN ENGELLİ COBAN DEHŞET VERİCİ O ANLARI ANLATTI!

Bu olayın sosyal medyada ortaya çıkmasının ardından iki genç kız gözaltına alınıp adliyeye sevk edilmiş ve engeli çobana “bizi taciz etti” suçlamasında bulunmuştu. Bu suçlama sonrası engelli çoban gözaltına alınıp ifadesi alındıktan sonra serbest kaldı. Çoban Yener, basın mensuplarının olayı sorması üzerine, “Ben hayvan otlatıyordum geldiler beni dövdüler. En son sopayla kafama vurdular. Kanlar içinde kaldım. Çok dövdüler ellerinden zor kaçıp eve gittim” dedi. Çoban Yener, genç kızların alkol istediğini almayınca kendisini darp ettiğini de söyledi. Yener, daha sonra ailesiyle evine gitti.

Bu arada iki kız kardeşin adliyedeki sorgusu devam ediyor.

2 KADIN TUTUKLANDI

Kahramanmaraş'ta bir kişiyi sopayla darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadın tutuklandı.

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Andırın ilçesinde N.Y'nin darbedilmesine ilişkin sosyal medya üzerinden videonun paylaşıldığı belirtildi.

Kafası ve vücudunun değişik yerleri sopa kullanılarak darbedilen N.Y'nin Andırın Devlet Hastanesi'nden darp raporu aldığı dile getirilen açıklamada, "N.Y, kendisini darp ettiğini iddia ettiği M.G. ve S.G'den (17) şikayetçi olmuştur. Darbeden şahıslar, mevcutlu olarak adliyeye sevk edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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Adliyeye getirilen S.G.ile M.G, çıkarıldıkları mahkemece, "silahla nitelikli yaralama" suçundan tutuklandı.