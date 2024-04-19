İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine müfettiş gönderildiğini duyurdu

Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında "İstiklal Marşı’nın okutulmadığına", Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise "Türk bayrağının kaldırıldığına" ilişkin iddialarla ilgili olarak müfettiş görevlendirildi.

BAKAN YERLİKAYA AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili olarak sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında "İstiklal Marşı’nın okutulmadığına", Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise "Türk bayrağının kaldırıldığına" ilişkin iddialarla ilgili Mülkiye Müfettişlerimiz görevlendirilmiştir.

NE OLMUŞTU?

Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin ilk toplantısında İstiklal Marşı’nın okunarak başlanması oy birliğiyle reddedilmişti. Meclis toplantısında AK Parti Grubu gündeme İstiklal Marşı ve saygı duruşu eklenmesini talep etmişti. DEM Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve grubu ise "Gündemde böyle bir madde yok" diyerek İstiklal Marşı ve saygı duruşu eklenmesi talebini kabul etmemişti.

TÜRK'TEN PAYLAŞIM

Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilk toplantısında İstiklal Marşı okunmadığı iddiası üzerine Ahmet Türk’ten sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım gelmişti.

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Türk şu ifadeleri kullanmıştı:

Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin ilk toplantısında İstiklal Marşı’nın okunarak başlanması oy birliğiyle reddedildi. Meclis toplantısında AK Parti Grubu gündeme İstiklal Marşı ve saygı duruşu eklenmesini talep etti. DEM Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve grubu ise "Gündemde böyle bir madde yok" diyerek İstiklal Marşı ve saygı duruşu eklenmesi talebini kabul etmedi.