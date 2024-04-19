İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine müfettiş gönderildiğini duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde Türk bayrağının kaldırıldığı, Mardin Büyükşehir Belediyesi meclis ilk oturumunda saygı duruşu ve istiklal marşı teklifinin ret edilerek okunmaması iddiaları üzerine her iki belediyeye müfettişler gönderildiğini duyurdu.

YAYINLAMA
Google News
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine müfettiş gönderildiğini duyurdu

Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında "İstiklal Marşı’nın okutulmadığına", Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise "Türk bayrağının kaldırıldığına" ilişkin iddialarla ilgili olarak müfettiş görevlendirildi.

BAKAN YERLİKAYA AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuyla ilgili olarak sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında "İstiklal Marşı’nın okutulmadığına", Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise "Türk bayrağının kaldırıldığına" ilişkin iddialarla ilgili Mülkiye Müfettişlerimiz görevlendirilmiştir.

NE OLMUŞTU?

Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin ilk toplantısında İstiklal Marşı’nın okunarak başlanması oy birliğiyle reddedilmişti. Meclis toplantısında AK Parti Grubu gündeme İstiklal Marşı ve saygı duruşu eklenmesini talep etmişti. DEM Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve grubu ise "Gündemde böyle bir madde yok" diyerek İstiklal Marşı ve saygı duruşu eklenmesi talebini kabul etmemişti.

TÜRK'TEN PAYLAŞIM

Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ilk toplantısında İstiklal Marşı okunmadığı iddiası üzerine Ahmet Türk’ten sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım gelmişti.

Türk şu ifadeleri kullanmıştı:

Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin ilk toplantısında İstiklal Marşı’nın okunarak başlanması oy birliğiyle reddedildi. Meclis toplantısında AK Parti Grubu gündeme İstiklal Marşı ve saygı duruşu eklenmesini talep etti. DEM Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve grubu ise "Gündemde böyle bir madde yok" diyerek İstiklal Marşı ve saygı duruşu eklenmesi talebini kabul etmedi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Erdoğan’dan İlk yorum: İsrail-İran krizinde “sahiplenme yok” mesajı…
Erdoğan’dan İlk yorum: İsrail-İran krizinde “sahiplenme yok” mesajı…
İsrail, İran'a yönelik havadan saldırı başlattı! İsrail'in İran'a saldırısının ardından Tahran'dan peş peşe açıklamalar geldi!
İsrail, İran'a yönelik havadan saldırı başlattı! İsrail'in İran'a saldırısının ardından Tahran'dan peş peşe açıklamalar geldi!
Kafe ve restoranlara boykot çağrısı: Hafta sonu gitmeyin…
Kafe ve restoranlara boykot çağrısı: Hafta sonu gitmeyin…
18 Nisan 2024 Perşembe Günlük burç yorumları| Özgüveniniz tüm kapıları sizin için açabilir
18 Nisan 2024 Perşembe Günlük burç yorumları| Özgüveniniz tüm kapıları sizin için açabilir
Son Haberler
İkinci el oto piyasasında adeta yaprak kıpırdamıyor: Galeri dükkanları, sinek avlıyor…
İkinci el oto piyasasında adeta yaprak kıpırdamıyor: Galeri dükkanları, sinek avlıyor…
Bakan Bayraktar tarih vererek duyurdu! Karadeniz'de Petrol müjdesi: 'Birkaç ay içinde kazacağız'
Bakan Bayraktar tarih vererek duyurdu! Karadeniz'de Petrol müjdesi: 'Birkaç ay içinde kazacağız'
Altını kimse tutamıyor: Rekor üstüne rekor kırarken, yatırımcı yeni alım için doğru sinyali bekliyor…
Altını kimse tutamıyor: Rekor üstüne rekor kırarken, yatırımcı yeni alım için doğru sinyali bekliyor…
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine müfettiş gönderildiğini duyurdu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine müfettiş gönderildiğini duyurdu
Ünlü maden suyu şirketine İsviçre’den şok yasak: Sakın içmeyin!!!
Ünlü maden suyu şirketine İsviçre’den şok yasak: Sakın içmeyin!!!
Ömer Çelik’e açıkça soruldu: Kabine’de değişiklik olacak mı?
Ömer Çelik’e açıkça soruldu: Kabine’de değişiklik olacak mı?
Çok Okunanlar
Bakan Bayraktar tarih vererek duyurdu! Karadeniz'de Petrol müjdesi: 'Birkaç ay içinde kazacağız'
Bakan Bayraktar tarih vererek duyurdu! Karadeniz'de Petrol müjdesi: 'Birkaç ay içinde kazacağız'
Tokat depreminde hasar tepsitleri açıklandı: 5 bina yıkıldı, 15 bina ağır hasar aldı
Tokat depreminde hasar tepsitleri açıklandı: 5 bina yıkıldı, 15 bina ağır hasar aldı
DEM Parti, skandallarına bir yenisini daha ekledi! Belediye meclis salonundaki Türk bayrağını kaldırdı!
DEM Parti, skandallarına bir yenisini daha ekledi! Belediye meclis salonundaki Türk bayrağını kaldırdı!
Meteoroloji uyardı! Sağnak yağmur geliyor! Hangi illerimizde yağmur var? Cuma günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?
Meteoroloji uyardı! Sağnak yağmur geliyor! Hangi illerimizde yağmur var? Cuma günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?
Başkan Erdoğan seçim sonrası ilk grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu!
Başkan Erdoğan seçim sonrası ilk grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu!
Son dakika! Suriye'nin kuzeyine operasyon! 4 terörist etkisiz hale getirildi!
Son dakika! Suriye'nin kuzeyine operasyon! 4 terörist etkisiz hale getirildi!
Yorumlananlar
Emekli maaşına iki yeni düzenleme geliyor! Hem zam gelecek, hem de taban aylıkları artacak, refah payı da masada
Emekli maaşına iki yeni düzenleme geliyor! Hem zam gelecek, hem de taban aylıkları artacak, refah payı da masada
Bakan Tunç duyurdu! Teleferik faciasında yeni gelişme! CHP'li başkan ve 5 kişi tutuklandı
Bakan Tunç duyurdu! Teleferik faciasında yeni gelişme! CHP'li başkan ve 5 kişi tutuklandı
Sıcak Haber: İran’dan İsrail’e misillime! Drone ve seyir füzeleri ile saldırıyor…
Sıcak Haber: İran’dan İsrail’e misillime! Drone ve seyir füzeleri ile saldırıyor…