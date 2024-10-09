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Hırsızların en fazla çaldıkları araç markası belli oldu! Saniyeler içinde çalıp getiriyorlar!

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Hırsızların en fazla çaldıkları araç markası belli oldu! Saniyeler içinde çalıp getiriyorlar!
Yapılan bir araştırmaya göre hırsızların en en çok hedefinde olan ve en rahat çaldıkları araç açıklandı.
Hırsızların en fazla çaldıkları araç markası belli oldu! Saniyeler içinde çalıp getiriyorlar! 1 19

HIRSIZLARIN EN RAHAT ÇALDIKLARI ARAÇ MARKASI BELLİ OLDU

Araştırmaya göre, hırsızlar kullandıkları yöntemler konusunda çoğu zaman korkmadan hareket ediyorlar; bu da herkesin risk altında olabileceğini gösteriyor.

Hırsızların en fazla çaldıkları araç markası belli oldu! Saniyeler içinde çalıp getiriyorlar! 2 29

Araştırmaya göre, hırsızlar kullandıkları yöntemler konusunda çoğu zaman korkmadan hareket ediyorlar; bu da herkesin risk altında olabileceğini gösteriyor.

Hırsızların en fazla çaldıkları araç markası belli oldu! Saniyeler içinde çalıp getiriyorlar! 3 39

Hırsızlar araçları çalmak için çeşitli yöntemler kullanıyor. Araştırmaya göre çalınan araçların yüzde 23'ü düz kontakla götürüldü. Yüzde 22'si ise camları kırılıyor ve yüzde 10'u da evlere girip anahtarları çalıyor.

Hırsızların en fazla çaldıkları araç markası belli oldu! Saniyeler içinde çalıp getiriyorlar! 4 49

SANİYELER İÇİNDE ARACI ÇALIP GETİRİYİYORLAR

ngiltere’de yapılan araştırmada rakamlar en çok çalınan otomobilin Ford Fiesta olduğunu ortaya koydu.

Hırsızların en fazla çaldıkları araç markası belli oldu! Saniyeler içinde çalıp getiriyorlar! 5 59

İkinci en çok çalınan araba, altı buçuk yıllık dönemde Volkswagen Golf oldu. Ford Focus ve BMW 1 Serisi'nde 6 binden fazla hırsızlık yaşanırken, Mercedes C Serisi, Audi A3 ve Range Rover Sport'un tamamı 5 binden fazla, Vauxhall Corsa ve Astra ise 4. binden fazla kez çalındı.

Hırsızların en fazla çaldıkları araç markası belli oldu! Saniyeler içinde çalıp getiriyorlar! 6 69

Araştırmada mağdurların çoğu araçlarını geri aldıklarını bildiriyor. Beşte üçten fazlası aracının polis tarafından bulunduğunu söylerken, yüzde 15'i aracını kendisi bulduğunu belirtiyor.

Hırsızların en fazla çaldıkları araç markası belli oldu! Saniyeler içinde çalıp getiriyorlar! 7 79

Yüzde 14'ü ise araçlarının çalındığını gösteren güvenlik kamerası görüntülerinin kendi cihazlarından veya komşularından geldiğini söylerken, yüzde 12'si ise araçları çalındığında üzerinde bir takip cihazı bulunduğunu ve bu sayede nereye götürüldüğünü bulabildiklerini söyledi.

Hırsızların en fazla çaldıkları araç markası belli oldu! Saniyeler içinde çalıp getiriyorlar! 8 89

Ayrıca, anahtarsız araç hırsızlığının giderek artması nedeniyle her 10 kişiden biri araç anahtarı sinyal engelleyici kullandığını söyledi.

Hırsızların en fazla çaldıkları araç markası belli oldu! Saniyeler içinde çalıp getiriyorlar! 9 99

Ancak ekstra önlemler alanlar arasında en popüler olanların direksiyon kilidi yüzde 19 olurken, GPS takip cihazı kullananların oranı yüzde 17 oldu. Garaja park etme yüzde 17 olurken ve araba anahtarlarını sinyalleri engelleyen faraday kesesine koyma önleminin ise yüzde 12 olduğu görüldü.

KAYNAK: EKONOMİM.COM.TR

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