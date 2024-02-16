Hıdırellez ne zaman? 2024 hıdırellez ne zaman kutlanacak?

Hıdırellez, Türkiye'nin birçok bölgesinde her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da mevsimlik bayram bekleniyor. Hıdırellez veya Ruz-ı Hızır olarak da bilinen Hızır günü ne zamandır? Hıdırellez'de neler yapılır? Merak edilen bilgiler aşağıdaki gibidir...



Hıdırellez Ne Zaman Yapılmalıdır?



5-6 Mayıs'ta geleneksel olarak kutlanır. Orta Asya, Ortadoğu ve Anadolu'da Hıdırellez veya Hıdrellez, mevsimlik bayramlardan biridir.

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Hıdırellez veya Ruz-ı Hızır olarak da bilinen Hıdırellez günü, denizlerin hakimi İlyas ve dünyadaki yoksulların yardımcısı Hızır'ın bir araya geldiği gün olarak kutlanır.



Gregoryen (Miladi) takvimine göre 6 Mayıs Hıdırellez günüdür, ancak eskiden kullanılan Rumi (Jülyen) takvimine göre 23 Nisan Hıdırellez günüdür. Hızır Günleri olarak bilinen yaz mevsimi 6 Mayıs'tan 4 Kasım'a kadar devam ederken, Kasım Günleri olarak bilinen kış mevsimi 8 Kasım'dan 5 Mayıs'a kadar devam eder. Sonuç olarak, 5 Mayıs gecesi kış mevsiminin sona erdiği ve sıcak yaz günlerinin başladığı anlamına gelir. 5 Mayıs ile 6 Mayıs arasında Hıdrellez Bayramı kutlanır. Bugün Hıristiyanlar tarafından da baharın ve doğanın uyanmasının ilk günü olarak kabul edilir. Katolikler bu günü "Aziz George" günü olarak kutlarlar.



UNESCO, 2010 yılında Hıdırellez festivalini İnsanlığın Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'ne dahil etmek için girişim başlatmıştır.