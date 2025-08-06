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Her uçuşta 10 bin dolar! Toplanan paralar özel jetlerle Avrupa'ya taşınıyordu: 6 Ağustos gazete manşetleri

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Her uçuşta 10 bin dolar! Toplanan paralar özel jetlerle Avrupa'ya taşınıyordu: 6 Ağustos gazete manşetleri
İBB'ye yapılan yolsuzluk soruşturma detayları ortalığa saçılmaya devam ederken Ekrem İmamoğlu'nun ekibindeki tutuklu şüpheliler bir bir itiraflarda bulunmaya devam ederken, Sabah gazetesi itirafçı olan iş insanı Sarp Yalçınkaya'nın itiraflarını "Her uçuşta 10 bin dolar! Toplanan paralar özel jetlerle Avrupa'ya taşınıyordu" başlığı ile manşetine taşıdı. İşte 6 Ağustos 2025 tüm gazete manşetleri
Her uçuşta 10 bin dolar! Toplanan paralar özel jetlerle Avrupa'ya taşınıyordu: 6 Ağustos gazete manşetleri 1 126
Her uçuşta 10 bin dolar! Toplanan paralar özel jetlerle Avrupa'ya taşınıyordu: 6 Ağustos gazete manşetleri 2 226
Her uçuşta 10 bin dolar! Toplanan paralar özel jetlerle Avrupa'ya taşınıyordu: 6 Ağustos gazete manşetleri 3 326
Her uçuşta 10 bin dolar! Toplanan paralar özel jetlerle Avrupa'ya taşınıyordu: 6 Ağustos gazete manşetleri 4 426
Her uçuşta 10 bin dolar! Toplanan paralar özel jetlerle Avrupa'ya taşınıyordu: 6 Ağustos gazete manşetleri 5 526
Her uçuşta 10 bin dolar! Toplanan paralar özel jetlerle Avrupa'ya taşınıyordu: 6 Ağustos gazete manşetleri 6 626
Her uçuşta 10 bin dolar! Toplanan paralar özel jetlerle Avrupa'ya taşınıyordu: 6 Ağustos gazete manşetleri 7 726
Her uçuşta 10 bin dolar! Toplanan paralar özel jetlerle Avrupa'ya taşınıyordu: 6 Ağustos gazete manşetleri 8 826
Her uçuşta 10 bin dolar! Toplanan paralar özel jetlerle Avrupa'ya taşınıyordu: 6 Ağustos gazete manşetleri 9 926
Her uçuşta 10 bin dolar! Toplanan paralar özel jetlerle Avrupa'ya taşınıyordu: 6 Ağustos gazete manşetleri 10 1026
Her uçuşta 10 bin dolar! Toplanan paralar özel jetlerle Avrupa'ya taşınıyordu: 6 Ağustos gazete manşetleri 11 1126
Her uçuşta 10 bin dolar! Toplanan paralar özel jetlerle Avrupa'ya taşınıyordu: 6 Ağustos gazete manşetleri 12 1226
Her uçuşta 10 bin dolar! Toplanan paralar özel jetlerle Avrupa'ya taşınıyordu: 6 Ağustos gazete manşetleri 13 1326
Her uçuşta 10 bin dolar! Toplanan paralar özel jetlerle Avrupa'ya taşınıyordu: 6 Ağustos gazete manşetleri 14 1426
Her uçuşta 10 bin dolar! Toplanan paralar özel jetlerle Avrupa'ya taşınıyordu: 6 Ağustos gazete manşetleri 15 1526
Her uçuşta 10 bin dolar! Toplanan paralar özel jetlerle Avrupa'ya taşınıyordu: 6 Ağustos gazete manşetleri 16 1626
Her uçuşta 10 bin dolar! Toplanan paralar özel jetlerle Avrupa'ya taşınıyordu: 6 Ağustos gazete manşetleri 17 1726
Her uçuşta 10 bin dolar! Toplanan paralar özel jetlerle Avrupa'ya taşınıyordu: 6 Ağustos gazete manşetleri 18 1826
Her uçuşta 10 bin dolar! Toplanan paralar özel jetlerle Avrupa'ya taşınıyordu: 6 Ağustos gazete manşetleri 19 1926
Her uçuşta 10 bin dolar! Toplanan paralar özel jetlerle Avrupa'ya taşınıyordu: 6 Ağustos gazete manşetleri 20 2026
Her uçuşta 10 bin dolar! Toplanan paralar özel jetlerle Avrupa'ya taşınıyordu: 6 Ağustos gazete manşetleri 21 2126
Her uçuşta 10 bin dolar! Toplanan paralar özel jetlerle Avrupa'ya taşınıyordu: 6 Ağustos gazete manşetleri 22 2226
Her uçuşta 10 bin dolar! Toplanan paralar özel jetlerle Avrupa'ya taşınıyordu: 6 Ağustos gazete manşetleri 23 2326
Her uçuşta 10 bin dolar! Toplanan paralar özel jetlerle Avrupa'ya taşınıyordu: 6 Ağustos gazete manşetleri 24 2426
Her uçuşta 10 bin dolar! Toplanan paralar özel jetlerle Avrupa'ya taşınıyordu: 6 Ağustos gazete manşetleri 25 2526
Her uçuşta 10 bin dolar! Toplanan paralar özel jetlerle Avrupa'ya taşınıyordu: 6 Ağustos gazete manşetleri 26 2626
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