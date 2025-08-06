Her uçuşta 10 bin dolar! Toplanan paralar özel jetlerle Avrupa'ya taşınıyordu: 6 Ağustos gazete manşetleri

İBB'ye yapılan yolsuzluk soruşturma detayları ortalığa saçılmaya devam ederken Ekrem İmamoğlu'nun ekibindeki tutuklu şüpheliler bir bir itiraflarda bulunmaya devam ederken, Sabah gazetesi itirafçı olan iş insanı Sarp Yalçınkaya'nın itiraflarını "Her uçuşta 10 bin dolar! Toplanan paralar özel jetlerle Avrupa'ya taşınıyordu" başlığı ile manşetine taşıdı. İşte 6 Ağustos 2025 tüm gazete manşetleri