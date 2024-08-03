Hamaney savaş emrini verdi! İran'dan son dakika savaş ve İsrail duyurusu

İran devlet televizyonu spikeri İran'ın bir kaç saat içinde İsrail'e saldırı düzenleyeceğini duyurması orta doğu da gerilimi hat safhaya çıkardı. Şimdi İran'ın nasıl bir misilleme yapacağı merak edilmeye başlandı.

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Hamaney savaş emrini verdi! İran'dan son dakika savaş ve İsrail duyurusu

Son dakika haberleri: İsrail'in, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlediği Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastı sonrası Orta Doğu'da savaş çanları resmen çalmaya başladı.

İRAN NASIL BİR MİSİLLEMEDE BULUNACAK?

İran Devlet Televizyonu canlı yayında İran'ın birkaç saat içinde İsrail'e saldırı gerçekleştireceğini duyurdu.

'BİRKAÇ SAAT İÇİNDE DÜNYA İLGİNÇ SAHNELERE TANIK OLACAK'

Devlet Televizoynu canlı yayınında yapılan duyuruda, "Birkaç saat içinde dünya ilginç sahnelere tanık olacak." denildi.

Öte yandan İran'daki televizyon kanalları, normal yayını kesip askeri yayınlar ve savaş marşları yayınlamaya başladı.

Orta doğu da gerilim hat safhada! İran Devlet Televizyonu İran'ın birkaç saat içinde İsrail'e saldırı gerçekleştireceğini duyurdu

HAMANEY, PEZEŞKİYAN'A SAVAŞ YETKİSİNİ VERDİ

İran Dini Lideri Hamaney, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a savaş yetkisini devreden kararnameyi onayladı. İran, İsrail'e savaş ilan etti.

HAMANEY: SİYONİST REJİM BİTTİ

İran dini lideri Hamaney'in X hesabından geçmişte yaptığı bir paylaşım kısa bir süre önce profilin en üstüne sabitlendi: "Siyonist rejim bitti."

İran Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Muhammed Marandi de Twitter’da füze fotoğrafları paylaşarak “Geliyor” ifadelerini paylaştı.

Orta doğu da gerilim hat safhada! İran Devlet Televizyonu İran'ın birkaç saat içinde İsrail'e saldırı gerçekleştireceğini duyurdu

İSRAİL HAVA SAHASI SİVİL UÇUŞLARA KAPATILDI

Öte yandan Ben Gurion havaalanına yönelik siber saldırı sonrası tüm hizmetler durdu.

İsrail orta bölgede hava sahasını kapatmıştı ancak siber saldırı birçok hizmeti felç ettiği için bazı uçuşlar da durulmak zorunda kaldı.

İsrail hava sahası da sivil uçuşlara kapatıldı.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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