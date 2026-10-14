Halk TV'ye operasyon! Cafer Mahiroğlu hakkında milyonlarca lira rüşvet iddiası: İşte gözaltına alınanların listesi

Halk TV'nin sahibi firari Cafer Mahiroğlu hakkındaki soruşturmada 14 milyon 464 bin lira tutarında rüşvet ödemesi tespit edildi. Ayrıca, Mahiroğlu'nun İBB'ye yönelik soruşturmada "ihaleye fesat karıştırma" suçundan arandığı belirtildi.

Halk TV'nin sahibi firari Cafer Mahiroğlu'nun ortağı veya yöneticisi olduğu belirtilen şirketlere el konularak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

Bu doğrultuda Halk TV'ye el konuldu ve canlı yayın kesildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mahiroğlu hakkında “rüşvet”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” iddialarıyla soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

Soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, 11 kişi gözaltına alındı.

Açıklamaya göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri, gizli tanık beyanları, şüpheli ifadeleri ve dosyadaki diğer bilgi ve belgeler incelendi.

"İHALELERDE 14,4 MİLYON LİRALIK RÜŞVET" İDDİASI

Başsavcılık açıklamasında, Cafer Mahiroğlu'nun İzmir Büyükşehir Belediyesi nezdindeki bağlantılarını kullanarak BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri Anonim Şirketi'nin kurulmasını sağladığı, şirketin yönetimini belirlediği kişilere devrettiği ve belediye ihaleleri üzerinden haksız menfaat temin edildiği yönünde bulgulara ulaşıldığı iddia edildi.

Haberin Devamı

Dosyadaki beyan ve kayıtlar doğrultusunda, ihale süreçleriyle bağlantılı olarak 14 milyon 464 bin lira tutarında kayıtsız rüşvet ödemesi yapıldığının değerlendirildiği öne sürüldü. Açıklamada, ilgili şirket üzerinden alınan işlerde ihale bedellerinin üzerinde fahiş fiyatlarla ödemeler gerçekleştirildiği ve elde edilen gelirlerin Mahiroğlu'na ait olduğu veya Mahiroğlu ile bağlantılı bulunduğu değerlendirilen şirketlere aktarıldığı iddia edildi.

TOPLAM İŞLEM HACMİ 30 MİLYARDAN FAZLA

MASAK verilerine ilişkin incelemelerin sonuçlarına da yer verilen açıklamada, Mahiroğlu'nun ortak veya yönetici sıfatıyla ilişkili olduğu şirketlerin toplam işlem hacminin 30 milyar 352 milyon 37 bin 389 lira 15 kuruş olduğu bildirildi.

Mahiroğlu'nun şahsi banka hesaplarında ise 459 ayrı işlemle toplam 1 milyar 62 milyon 260 bin 3 lira 28 kuruş para girişi, 564 ayrı işlemle toplam 1 milyar 118 milyon 591 bin 33 lira 88 kuruş para çıkışı gerçekleştiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Ayrıca Mahiroğlu'nun yöneticisi olduğu şirketler üzerinden yurt dışına yapılan para transferlerinin de incelemeye alındığı belirtildi. Başsavcılık, Mahiroğlu'nun ve birinci derece yakınlarının banka hesapları ile bağlantılı şirket hesaplarında yüksek tutarlı uluslararası SWIFT transferleri bulunduğunu, malvarlığı edinimleri ile beyan edilen gelirler arasında uyumsuzluklar tespit edildiğini öne sürdü.

Başsavcılık açıklamasında, Cafer Mahiroğlu hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik ayrı bir soruşturma kapsamında “ihaleye fesat karıştırma” suçundan aranma kaydı bulunduğu ve Mahiroğlu'nun 10 Mart 2025'te yurt dışına çıktığının tespit edildiği bilgisi de paylaşıldı.

Hakkında gözaltı kararı verilen kişilerden dördünün yurt dışında, birinin ceza infaz kurumunda bulunduğunun tespit edildiği belirtilirken, bir kişinin de arandığı bildirildi.

GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler şöyle:

Harika Akkaya

Hasan Özdemir

İbrahim Özdemir

Armağan Küçük

Mustafa Özdemir

Halit Akın

Ali Turan

Mediha Burumoğlu

Murat Koçak

Erkan Yağcı

Süleyman Özen

Hakkında gözaltı kararı bulunan Fatih Yadoğlu'nun adresinde bulunamadığı, Cafer Mahiroğlu, Hakan Arıcan, Mehmet Necati Yağcı ve Sevim Kul'un yurt dışında bulunduğu, Doruk Bulut'un ise cezaevinde olduğu kaydedildi.