Hakem Halil Umut Meler'i bir yumrukla yere sermişti! Ankaragücü Başkanı Faruk Koca serbest bırakıldı

Ankaragücü - Çaykur Rize spor maçı sonrası hakem Halil Umut Meler'e tek yumrukla yaralayan Ankaragücü spor kulüp başkanı Faruk Koca, avukatının itirazı üzerine serbest bırakıldı.

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Hakem Halil Umut Meler'i bir yumrukla yere sermişti! Ankaragücü Başkanı Faruk Koca serbest bırakıldı

11 Aralık 2023'te oynanan Ankaragücü-Rizespor karşılaşması sonrası yaşanan olaylar Türk futboluna kara bir leke olarak tarihe geçti.

Maçın bitiş düdüğüyle Fifa kokartlı hakem Halil Umut Meler'in verdiği kararlara sinirlenen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca sahaya girdi.

Bir anlık sinirlerine yeni düşen Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı. Aldığı ağır darbeyle yere düşen Meler, bir süre sonra da sahaya giren diğer kişilerce tekmelendi. Yaşanan olayın ardından hakem Meler, tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

12 ARALIK'TA TUTUKLANMIŞTI

Faruk Koca ise çıkarıldığı mahkemece 12 Aralık'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SERBEST BIRAKILDI

Özetle bu gelişmeler yaşanırken Faruk Koca, 15 günlük cezaevinde kaldıktan sonra avukatlarının itirazı üzerine bugün serbest bırakıldı.

TUTUKSUZ OLARAK YARGILANACAK!

13 yıla kadar hapsi istenen Faruk Koca tutuksuz yargılanacağı ifade edildi.

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