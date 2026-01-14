Hakkında 11 yıl hapis cezası: Ufuk Bayraktar ile mahkeme başkanının arasında geçen ilginç diyalog!

11 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan Ufuk Bayraktar çıktığı duruşmada mahkeme başkanı ile yaptığı diyalog dikkat çekti...

Oyuncu Ufuk Bayraktar, iş yerinde darp iddiasıyla mahkemeye çıkarıldı, 12 yıl hapis istemiyle yargılanacak.

Oyuncu Ufuk Bayraktar, 21 Ağustos'ta Beyoğlu'ndaki bir iş yerinde çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle kendisini şikayet eden iş yeri sahibini darp ettiği iddiasıyla, 'iş yerinde birden fazla kişi ile birlikte yağma' suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacak. Bayraktar duruşma için adliyeye geldi.

11 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan Ufuk Bayraktar ve Mahkeme başkanı arasında geçen diyalog:

Mahkeme başkanı:

- Sen tüm esnaftan hayır yapmak için para mı istiyorsun?

Ufuk Bayraktar:

- Mahallemdeki esnafı hayır işi yapsın diye teşvik ederim. Kimsenin parasını gasp etmeye çalışmadım. Amacım gençlere iş bulmaktı.

Mahkeme başkanı:

- Sen iş bulma kurumu musun? Senin görevin mi bu, iş bulmak gençlere? Ben gelsem senden mahallenin gençlerine iş bul para ver desem ne yaparsın?

Ufuk Bayraktar:

-Elimden gelen her şeyi yaparım, gelmiyorsa yapmam. Benim zaten paraya ihtiyacım yoktur. Ben o mahallede büyüdüm. Ben yapmasam kim yapacak Hakim bey?

