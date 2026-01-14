Zamlı maaşlar o tarihte hesapta: İşte ödeme takvimi!

Zamlı maaşlar hesaplara tek tek yatıyor. Memurlar, SSK emeklileri ve Bağ-Kur emeklileri için işte ödeme takvimi...
Zamlı maaş maratonu başlıyor. Memurlar yarın, SSK emeklileri ayın 17'sinde, Bağ-Kur emeklileri ise 25'inde zamlı aylıklarını hesaplarında görecek.
Milyonlarca çalışanı ve emekliyi ilgilendiren zamlı maaş ödemelerinde takvim işlemeye başlıyor. Ocak ayı itibarıyla geçerli olan yeni zam oranları çerçevesinde ilk ödemeler memurlar için yarın gerçekleştirilecek.
4 MİLYON MEMURA ÖDEME YAPILACAK
Memurlar, yüzde 18,6 oranındaki zammın yansıtıldığı maaşlarını yarın hesaplarında görecek. Toplamda 4 milyon memura yapılacak bu ödeme ile birlikte, kamu çalışanları yeni yılın ilk zamlı maaşını almış olacak. Aylığını daha önce alan memur emeklilerine ise zamdan kaynaklanan fark ödemeleri ayrıca yapılacak.
EMEKLİLERDE ÖDEME TAKVİMİ
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ödemelerde ise yüzde 12,19'luk artış oranı geçerli olacak. SSK emeklileri için ödeme süreci bu hafta başlıyor. Buna göre SSK emeklileri ayın 17'sinde, Bağ-Kur emeklileri ise ayın 25'inde zamlı maaşlarını almaya başlayacak. Emekliler, her ay olduğu gibi emekli kartlarındaki tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen günlerde maaşlarını çekebilecek.
4A (SSK) kapsamında olan emekliler, zamlı maaşlarını 17-26 Ocak tarihleri arasında şu sıralamaya göre alacak:
4B (Bağ-Kur) kapsamındaki emekliler ise zamlı maaşlarını 25-28 Ocak tarihleri arasında şu takvime göre alacak:
EK DÜZENLEME BEKLENTİSİ VE FARK ÖDEMELERİ
TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre belirlenen oranlara ek olarak, kamuoyunda en düşük emekli maaşı üzerinde yapılacak olası düzenlemeler de yakından takip ediliyor. Konuya ilişkin Meclis düzenlemesi gerektiren ek artışların yapılması durumunda, oluşacak maaş farklarının Ocak ayı sonuna kadar veya Şubat ayı başında ayrıca hesaplara yatırılması öngörülüyor.
E-DEVLET ÜZERİNDEN KONTROL İMKANI
Vatandaşlar, güncel maaş bilgilerini ve zam oranlarını dijital kanallar üzerinden takip edebilecek. Emekliler, e-Devlet sistemine giriş yaparak maaşlarındaki son durumu ve ödeme bilgilerini kontrol etme imkanına sahip bulunuyor.