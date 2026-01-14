Zamlı maaşlar o tarihte hesapta: İşte ödeme takvimi!

EMEKLİLERDE ÖDEME TAKVİMİ

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak ödemelerde ise yüzde 12,19'luk artış oranı geçerli olacak. SSK emeklileri için ödeme süreci bu hafta başlıyor. Buna göre SSK emeklileri ayın 17'sinde, Bağ-Kur emeklileri ise ayın 25'inde zamlı maaşlarını almaya başlayacak. Emekliler, her ay olduğu gibi emekli kartlarındaki tahsis numarasının son hanesine göre belirlenen günlerde maaşlarını çekebilecek.