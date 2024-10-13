Hafta sonu altın fiyatları ne kadar? Altında son durum ne? Güncel gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? (13 Ekim 2024 Pazar)

Hafta sonu insanların düğünlere gidip takı takacaklarından dolayı merak ederek altın fiyatlarını daha çok araştırıyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? İşte güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar, 14 ayar ve ons altın fiyatları.

1 9 GRAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 2.925,56 SATIŞ(TL) 2.926,15 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.889,33 1,27 % 2 9 ÇEYREK ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 4.957,00 SATIŞ(TL) 5.019,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.971,00 0,97 % 3 9 YARIM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 9.884,00 SATIŞ(TL) 10.033,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 9.937,00 0,97 % 4 9 TAM ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 19.490,28 SATIŞ(TL) 19.872,73 ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.720,52 0,77 % 5 9 CUMHURİYET ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 19.767,00 SATIŞ(TL) 19.995,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.804,00 0,96 % 6 9 22 AYAR ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 2.765,44 SATIŞ(TL) 2.928,61 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.900,72 0,96 % 7 9 14 AYAR ALTIN NE KADAR? ALIŞ(TL) 1.643,04 SATIŞ(TL) 2.493,52 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.474,44 0,77 % 8 9 ONS ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 2.657,00 SATIŞ(USD) 2.657,54 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.629,97 1,05 % 9 9 KAYNAK: BİGPARA NOT: Veriler saat 10:45 itibarıyla güncellenmiştir.



