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Hafta sonu altın fiyatları ne kadar? Altında son durum ne? Güncel gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? (13 Ekim 2024 Pazar)

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Hafta sonu altın fiyatları ne kadar? Altında son durum ne? Güncel gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? (13 Ekim 2024 Pazar)
Hafta sonu insanların düğünlere gidip takı takacaklarından dolayı merak ederek altın fiyatlarını daha çok araştırıyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? İşte güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar, 14 ayar ve ons altın fiyatları.
Hafta sonu altın fiyatları ne kadar? Altında son durum ne? Güncel gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? (13 Ekim 2024 Pazar) 1 19

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 2.925,56

SATIŞ(TL) 2.926,15

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.889,33 1,27 %

Hafta sonu altın fiyatları ne kadar? Altında son durum ne? Güncel gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? (13 Ekim 2024 Pazar) 2 29

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 4.957,00

SATIŞ(TL) 5.019,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 4.971,00 0,97 %

Hafta sonu altın fiyatları ne kadar? Altında son durum ne? Güncel gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? (13 Ekim 2024 Pazar) 3 39

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 9.884,00

SATIŞ(TL) 10.033,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 9.937,00 0,97 %

Hafta sonu altın fiyatları ne kadar? Altında son durum ne? Güncel gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? (13 Ekim 2024 Pazar) 4 49

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 19.490,28

SATIŞ(TL) 19.872,73

ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.720,52 0,77 %

Hafta sonu altın fiyatları ne kadar? Altında son durum ne? Güncel gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? (13 Ekim 2024 Pazar) 5 59

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 19.767,00

SATIŞ(TL) 19.995,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 19.804,00 0,96 %

Hafta sonu altın fiyatları ne kadar? Altında son durum ne? Güncel gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? (13 Ekim 2024 Pazar) 6 69

22 AYAR ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 2.765,44

SATIŞ(TL) 2.928,61

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.900,72 0,96 %

Hafta sonu altın fiyatları ne kadar? Altında son durum ne? Güncel gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? (13 Ekim 2024 Pazar) 7 79

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(TL) 1.643,04

SATIŞ(TL) 2.493,52

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.474,44 0,77 %

Hafta sonu altın fiyatları ne kadar? Altında son durum ne? Güncel gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? (13 Ekim 2024 Pazar) 8 89

ONS ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 2.657,00

SATIŞ(USD) 2.657,54

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.629,97 1,05 %

Hafta sonu altın fiyatları ne kadar? Altında son durum ne? Güncel gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? (13 Ekim 2024 Pazar) 9 99

KAYNAK: BİGPARA

NOT: Veriler saat 10:45 itibarıyla güncellenmiştir.

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