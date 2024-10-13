Hafta sonu altın fiyatları ne kadar? Altında son durum ne? Güncel gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? (13 Ekim 2024 Pazar)
Hafta sonu altın fiyatları ne kadar? Altında son durum ne? Güncel gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? (13 Ekim 2024 Pazar)
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Hafta sonu insanların düğünlere gidip takı takacaklarından dolayı merak ederek altın fiyatlarını daha çok araştırıyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar? İşte güncel gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar, 14 ayar ve ons altın fiyatları.