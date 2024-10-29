Güncel altın fiyatları ne kadar? Altında son durum ne? 29 Ekim 2024 güncel altın fiyatları

Bugün 29 Ekim 2024 cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıl dönümü bu günü tüm ülke genelinde coşku ile kutlanırken piyasalar kapalı olmasına rağmen altın piyasası açık olup kuyumcular açık olup altın satım işeri devam etmektedir. Peki Güncel altın fiyatları ne kadar? İşte 29 Ekim 2024 güncel altın fiyatları. Gram, çeyrek...

1 7 GRAM ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 3.032,91 SATIŞ(TL) 3.033,41 ÖNCEKİ KAPANIŞ 3.023,87 0,32 % 2 7 ÇEYREK ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 5.113,00 SATIŞ(TL) 5.163,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 5.150,00 0,25 % 3 7 YARIM ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 10.195,00 SATIŞ(TL) 10.319,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 10.294,00 0,24 % 4 7 TAM ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 20.029,17 SATIŞ(TL) 20.421,89 ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.489,91 -0,33 % 5 7 CUMHURİYET ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 20.397,00 SATIŞ(TL) 20.572,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.516,00 0,27 % 6 7 ONS ALTIN NE KADAR? ALIŞ(USD) 2.753,52 SATIŞ(USD) 2.753,85 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.742,44 0,42 % 7 7 KAYNAK : BİGPARA NOT: Tüm veriler saat 09:39'da güncellenmiştir.



