Güncel altın fiyatları ne kadar? Altında son durum ne? 29 Ekim 2024 güncel altın fiyatları
Güncel altın fiyatları ne kadar? Altında son durum ne? 29 Ekim 2024 güncel altın fiyatları
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Bugün 29 Ekim 2024 cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıl dönümü bu günü tüm ülke genelinde coşku ile kutlanırken piyasalar kapalı olmasına rağmen altın piyasası açık olup kuyumcular açık olup altın satım işeri devam etmektedir. Peki Güncel altın fiyatları ne kadar? İşte 29 Ekim 2024 güncel altın fiyatları. Gram, çeyrek...