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Güncel altın fiyatları ne kadar? Altında son durum ne? 29 Ekim 2024 güncel altın fiyatları

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Güncel altın fiyatları ne kadar? Altında son durum ne? 29 Ekim 2024 güncel altın fiyatları
Bugün 29 Ekim 2024 cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıl dönümü bu günü tüm ülke genelinde coşku ile kutlanırken piyasalar kapalı olmasına rağmen altın piyasası açık olup kuyumcular açık olup altın satım işeri devam etmektedir. Peki Güncel altın fiyatları ne kadar? İşte 29 Ekim 2024 güncel altın fiyatları. Gram, çeyrek...
Güncel altın fiyatları ne kadar? Altında son durum ne? 29 Ekim 2024 güncel altın fiyatları 1 17

GRAM ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.032,91

SATIŞ(TL) 3.033,41

ÖNCEKİ KAPANIŞ 3.023,87 0,32 %

Güncel altın fiyatları ne kadar? Altında son durum ne? 29 Ekim 2024 güncel altın fiyatları 2 27

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 5.113,00

SATIŞ(TL) 5.163,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 5.150,00 0,25 %

Güncel altın fiyatları ne kadar? Altında son durum ne? 29 Ekim 2024 güncel altın fiyatları 3 37

YARIM ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 10.195,00

SATIŞ(TL) 10.319,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 10.294,00 0,24 %

Güncel altın fiyatları ne kadar? Altında son durum ne? 29 Ekim 2024 güncel altın fiyatları 4 47

TAM ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 20.029,17

SATIŞ(TL) 20.421,89

ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.489,91 -0,33 %

Güncel altın fiyatları ne kadar? Altında son durum ne? 29 Ekim 2024 güncel altın fiyatları 5 57

CUMHURİYET ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 20.397,00

SATIŞ(TL) 20.572,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.516,00 0,27 %

Güncel altın fiyatları ne kadar? Altında son durum ne? 29 Ekim 2024 güncel altın fiyatları 6 67

ONS ALTIN NE KADAR?

ALIŞ(USD) 2.753,52

SATIŞ(USD) 2.753,85

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.742,44 0,42 %

Güncel altın fiyatları ne kadar? Altında son durum ne? 29 Ekim 2024 güncel altın fiyatları 7 77

KAYNAK : BİGPARA

NOT: Tüm veriler saat 09:39'da güncellenmiştir.

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