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Güncel altın fiyatları ne kadar! Altın kaç TL'den alınıp satılıyor? 24 Ekim 2024 Perşembe güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek...

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Güncel altın fiyatları ne kadar! Altın kaç TL'den alınıp satılıyor? 24 Ekim 2024 Perşembe güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek...
Altın son günlerdeki yukarı doğru yükselişini devam ettirirken altın alacak ve satacaklar altın fiyatları takip etmeye devam ediyor Peki bugün Güncel altın fiyatları ne kadar! Altın kaç TL'den alınıp satılıyor? İşte 24 Ekim 2024 Perşembe güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek...
Güncel altın fiyatları ne kadar! Altın kaç TL'den alınıp satılıyor? 24 Ekim 2024 Perşembe güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek... 1 18

GRAM ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.007,05

SATIŞ(TL) 3.007,40

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.992,79 0,49 %

Güncel altın fiyatları ne kadar! Altın kaç TL'den alınıp satılıyor? 24 Ekim 2024 Perşembe güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek... 2 28

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 5.104,00

SATIŞ(TL) 5.147,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 5.131,00 0,31 %

Güncel altın fiyatları ne kadar! Altın kaç TL'den alınıp satılıyor? 24 Ekim 2024 Perşembe güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek... 3 38

YARIM ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 10.177,00

SATIŞ(TL) 10.289,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 10.256,00 0,32 %

Güncel altın fiyatları ne kadar! Altın kaç TL'den alınıp satılıyor? 24 Ekim 2024 Perşembe güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek... 4 48

TAM ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 20.073,09

SATIŞ(TL) 20.466,66

ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.409,13 0,28 %

Güncel altın fiyatları ne kadar! Altın kaç TL'den alınıp satılıyor? 24 Ekim 2024 Perşembe güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek... 5 58

CUMHURİYET ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 20.350,00

SATIŞ(TL) 20.502,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.439,00 0,31 %

Güncel altın fiyatları ne kadar! Altın kaç TL'den alınıp satılıyor? 24 Ekim 2024 Perşembe güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek... 6 68

ONS ALTIN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.730,09

SATIŞ(USD) 2.730,47

ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.715,46 0,55 %

Güncel altın fiyatları ne kadar! Altın kaç TL'den alınıp satılıyor? 24 Ekim 2024 Perşembe güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek... 7 78

KÜLÇE ALTIN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 91.150,00

SATIŞ(USD) 91.200,00

ÖNCEKİ KAPANIŞ 90.950,00 0,27 %

Güncel altın fiyatları ne kadar! Altın kaç TL'den alınıp satılıyor? 24 Ekim 2024 Perşembe güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek... 8 88

REŞAT ALTIN KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 20.385,47

SATIŞ(TL) 20.537,95

ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.439,00 0,48 %

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