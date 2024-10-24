Güncel altın fiyatları ne kadar! Altın kaç TL'den alınıp satılıyor? 24 Ekim 2024 Perşembe güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek...

Altın son günlerdeki yukarı doğru yükselişini devam ettirirken altın alacak ve satacaklar altın fiyatları takip etmeye devam ediyor Peki bugün Güncel altın fiyatları ne kadar! Altın kaç TL'den alınıp satılıyor? İşte 24 Ekim 2024 Perşembe güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek...

1 8 GRAM ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 3.007,05 SATIŞ(TL) 3.007,40 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.992,79 0,49 % 2 8 ÇEYREK ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 5.104,00 SATIŞ(TL) 5.147,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 5.131,00 0,31 % 3 8 YARIM ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 10.177,00 SATIŞ(TL) 10.289,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 10.256,00 0,32 % 4 8 TAM ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 20.073,09 SATIŞ(TL) 20.466,66 ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.409,13 0,28 % 5 8 CUMHURİYET ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 20.350,00 SATIŞ(TL) 20.502,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.439,00 0,31 % 6 8 ONS ALTIN KAÇ DOLAR? ALIŞ(USD) 2.730,09 SATIŞ(USD) 2.730,47 ÖNCEKİ KAPANIŞ 2.715,46 0,55 % 7 8 KÜLÇE ALTIN KAÇ DOLAR? ALIŞ(USD) 91.150,00 SATIŞ(USD) 91.200,00 ÖNCEKİ KAPANIŞ 90.950,00 0,27 % 8 8 REŞAT ALTIN KAÇ TL? ALIŞ(TL) 20.385,47 SATIŞ(TL) 20.537,95 ÖNCEKİ KAPANIŞ 20.439,00 0,48 %



