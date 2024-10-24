Güncel altın fiyatları ne kadar! Altın kaç TL'den alınıp satılıyor? 24 Ekim 2024 Perşembe güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek...
Güncel altın fiyatları ne kadar! Altın kaç TL'den alınıp satılıyor? 24 Ekim 2024 Perşembe güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek...
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Altın son günlerdeki yukarı doğru yükselişini devam ettirirken altın alacak ve satacaklar altın fiyatları takip etmeye devam ediyor Peki bugün Güncel altın fiyatları ne kadar! Altın kaç TL'den alınıp satılıyor? İşte 24 Ekim 2024 Perşembe güncel altın fiyatları! Gram, çeyrek...