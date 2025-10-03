Son dakika... Mossad'a çalışan casus avukat İstanbul'da yakalandı!

Mossad'a çalışan casus avukat çıktı: MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyon sonucu Avukat Tuğrulhan Dip, İstanbul'da gözaltına alındı.

MİT'in yürüttüğü istihbarata karşı koyma faaliyetleri kapsamında İsrail gizli servisi Mossad'a casusluk yapan dedektiflere bilgi satan Avukat Tuğrulhan Dip, İstanbul'da yakalandı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Dip, MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyon sonucu İstanbul'da gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, İsrail'e çalıştığını tespit ettiği Serkan Çiçek için "Metron faaliyeti" adını verdiği operasyon düzenledi.

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyon sonucu İsrail gizli servisi Mossad'a çalıştığı tespit edilen Serkan Çiçek sabah saatlerinde gözaltına alındı.

MİT'in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda, Serkan Çiçek'in İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi mensubu Faysal Rasheed ile irtibatlı olduğu tespit edildi. Çiçek, Rasheed'in İsrail'in Orta Doğu politikalarına muhalif bir Filistinli aktiviste yönelik ajanlık faaliyetini kabul etti.

AVUKAT TUĞRULHAN DİP DE YAKALANDI

Öte yandan MİT'in yürüttüğü istihbarata karşı koyma faaliyetleri kapsamında İsrail gizli servisi Mossad'a casusluk yapan dedektif Serkan Çiçek'e bilgi satan Avukat Tuğrulhan Dip, İstanbul'da yakalandı.

ADINI DEĞİŞTİRDİ

MİT'in yaptığı çalışmalar ile asıl adı Muhammet Fatih Keleş olan Serkan Çiçek'in, iş hayatında çok miktarda borçlanması sonrasında ismini değiştirdiği tespit edildi. Bunun üzerine Çiçek, ticareti bırakıp 2020 yılından itibaren Pandora Dedeklifliği kurarak dedektiflik yapmaya başladı.

İsrail'e casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanan, kamu kayıtlarındaki kişisel verilerin temini konusunda maddi menfaat karşılığında dedektiflere bilgi veren Musa Kuş ve avukat Tuğrulhan Dip ile tanışan Çiçek, dedektiflik faaliyetleri kapsamında hem şu an tutuklu bulunan Musa Kuş hem de Tuğrulhan Dip ile çalışmalar yürüttü.

Dedektiflik yapan Serkan Çiçek, İsrail Gizli Servisi Mossad ajanlarının dikkatini çekti. Mossad mensubu Faysal Rasheed, kendisini yurt dışında hukuk bürosu personeli olarak tanıtarak 31 Temmuz'da WhatsApp üzerinden Serkan Çiçek ile iletişime geçti.

4 BİN DOLARA MOSSAD'LA ANLAŞTI

Faysal Rasheed, Serkan Çiçek'ten Başakşehir'de yaşayan İsrail'in Orta Doğu politikalarına muhalif bir Filistinli aktiviste yönelik 4 günlük takip çalışması talep etti. Bu iş kapsamında Rasheed, Serkan Çiçek'e 1 Ağustos'ta 4 bin dolar değerinde kripto para ödemesi yaptı.

Çiçek, hedef ismi internetten araştırdığında Filistinli bir aktivist olduğunu öğrendi. Dedektiflik işlerinde destek aldığı Musa Kuş'un İsrail'e çalışması nedeniyle 19 yıl hüküm alarak tutuklandığını bilerek, Faysal Rasheed’in teklifini kabul etti.

Serkan Çiçek, aslında Mossad ajanı olan Faysal Rasheed'in kendisine verdiği adrese giderek hedefteki şahsı araştırdı ancak bulamadı. Bunun üzerine kiralık daire bakma bahanesi ile 1-2 Ağustos'ta siteye girerek keşif çalışması yaptı ancak Serkan Çiçek takip çalışmasında Faysal Rasheed'in istediği bilgileri toplayamadı. Bunun üzerine Rasheed, 3 Ağustos'ta irtibatı sonlandırdı.

