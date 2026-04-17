  Okul canisinin cinsiyet ifadesi ve yeni fotoğrafları pes dedirtti! Polis kıyafetleri, kadın eteği daha neler...

Okul canisinin cinsiyet ifadesi ve yeni fotoğrafları pes dedirtti! Polis kıyafetleri, kadın eteği daha neler...

Okul canisinin cinsiyet ifadesi ve yeni fotoğrafları pes dedirtti! Polis kıyafetleri, kadın eteği daha neler...
Kahramanmaraş'ta okula saldırı düzenleyip 8 öğrenci bir öğretmeni katleden 14 yaşındaki cani İsa Aras Mersinli'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Kahramanmaraş'ta okula saldırı düzenleyip 8 öğrenci bir öğretmeni katleden 14 yaşındaki cani İsa Aras Mersinli'nin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şarjör doldurduğu ve polis babasına ait kıyafetleri giydiği görüldü.

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş’taki okul saldırısında 9 kişiyi öldürüp 20 kişiyi yaralayan İsa Aras Mersinli’ye ait yeni fotoğraflar ortaya çıktı.

SİLAH VE POLİS ÜNİFORMASI

Fotoğraflardan birinde saldırganın ayna karşısında çektiği özçekimde, tutuklanan babası Uğur Mersinli’ye ait olduğu değerlendirilen polis tören şapkasını taktığı görülüyor. Başka bir karede ise elinde iki silahla poz veriyor.

Caninin bir başka görüntüsünde ise daha önce evde bulduğu silahlarla canlı yayın yaptığı ortaya çıktı. Canlı yayın görüntüsünde ise şarjör doldurma anları yer aldı.

KENDİNİ 'KADIN' OLARAK TANIMLADI VE ETİK GİYDİ

X platformunda '@catholickagehar' kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan Arjantinli kullanıcı, Mersinli'nin kendisine gönderdiği mesajları ifşa etti. Mesajlarda Mersinli'nin kendisini "kadın (she/her/herself)" olarak nitelendirdiği ve "Konata" takma adını kullandığı belirtildi. Arjantinli kullanıcı, Mersinli'nin "Kadın olmayı tercih ediyorum ama erkek de olur. Cinsiyet konusunda zerre kadar s***mde değil ama feminenliğe (kadınsılığa) eğilimliyim" şeklinde konuştuğunu aktardı. Hatta Mersinli'nin etek giyip ayna karşısında çekildiği bir videosu da ortaya çıktı.

DEHŞET PLANINI VE YALNIZLIĞINI İFŞA ETTİ

Katilin "Manifesto ya da bir şey" başlığıyla yazdığı İngilizce notunda, "Hayatım boyunca hep yalnız kaldım. İnsanların beni tanıması, fark etmesi hoşuma gidiyor. Bu dünyadaki varlığımı ve verdiğim zararı hissetsinler istiyorum ki sonunda beni fark etsinler." ifadeleri yer alıyor.

Ailesinin kendisinden nefret ettiğini ve korktuğunu belirten Mersinli, kendisini 130 IQ'ya sahip bir "dahi" olarak tanımlıyor. Son olarak, "Bugün yapabilirim. Saat gibi 3’te falan 5. ve 6. sınıflar, s***mde olsun hazır olun. Bugün gerçekten bıktım. Kendi babam beni boğup öldürmeye çalıştı.

Bu dünyaya ne kadar bıktığımı göstereceğim" diyerek saldırı planını detaylı bir şekilde paylaştığı mesajlar da gün yüzüne çıktı.

BABA İFADESİNDE NE DEMİŞTİ?

Kahramanmaraş’ta, sırt çantasında getirdiği tabancalarda eğitim gördüğü okulda 8 öğrenci ile 1 öğretmeni öldüren 8'inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin tutuklanan polis başmüfettişi olan babası Uğur Mersinli’nin Sulh Ceza Hakimliği’ndeki ifadesi ortaya çıktı. Oğlunun kullandığı silahların kendisine ait olduğunu belirten Uğur Mersinli, “Çocukların öldüğünü ve oğlumun vefat ettiğini öğrenmiş oldum daha sonra savcı talimatıyla gözaltı işlemleri yapıldı, oğlum İsa Aras'ın olay kapsamında kullandığı silahlar ve mermiler bana aittir. Benim kendime ait 7 tane taşıma ruhsatlı silahım vardır, iki tane de av tüfeğim vardır, bunlarda mevzuat kapsamında sahipliği kendi adıma olan tüfeklerdir. Oğlum İsa Aras olay yerine bana ait silahlardan 5 tanesini alıp götürmüş, benim silahlarım yatak odasında muhafaza edilmektedir.

Silahların ve mermilerin hepsi kilitli masa sandığı içerisindedir, şarjörler silahlara takılı vaziyette bulunmaz, ben silahlarımı alacağım zaman silahları şarjörleri farklı sandıklar içerisinden anahtar alarak dışarı çıkarırım, söz konusu masa sandıkları kendinden kilitli sandıklardır” demişti.

‘NASIL AÇTIĞINI HATIRLAMIYORUM’

Oğlunun sandıkları nasıl açtığını hatırlamadığını ifade eden Mersinli, “İsa Aras sandıkları nasıl açtığını öğrenmiş ancak ben kendisinin yanında sandıkları açtığımı hatırlamıyorum. Sandıklar sürekli olarak kilitli vaziyettedir, olay günü oğlum İsa Aras sandıkları nasıl açtığını bilmiyorum. İsa Aras söz konusu sandıkları nasıl açtığını internetten öğrenmiş olabilir, oğlum Aras çok iyi bir internet kullanıcısıydı kendisine ait VPN’i bile varmış” diye konuştu.

