Okul canisinin cinsiyet ifadesi ve yeni fotoğrafları pes dedirtti! Polis kıyafetleri, kadın eteği daha neler...

BABA İFADESİNDE NE DEMİŞTİ?

Kahramanmaraş’ta, sırt çantasında getirdiği tabancalarda eğitim gördüğü okulda 8 öğrenci ile 1 öğretmeni öldüren 8'inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin tutuklanan polis başmüfettişi olan babası Uğur Mersinli’nin Sulh Ceza Hakimliği’ndeki ifadesi ortaya çıktı. Oğlunun kullandığı silahların kendisine ait olduğunu belirten Uğur Mersinli, “Çocukların öldüğünü ve oğlumun vefat ettiğini öğrenmiş oldum daha sonra savcı talimatıyla gözaltı işlemleri yapıldı, oğlum İsa Aras'ın olay kapsamında kullandığı silahlar ve mermiler bana aittir. Benim kendime ait 7 tane taşıma ruhsatlı silahım vardır, iki tane de av tüfeğim vardır, bunlarda mevzuat kapsamında sahipliği kendi adıma olan tüfeklerdir. Oğlum İsa Aras olay yerine bana ait silahlardan 5 tanesini alıp götürmüş, benim silahlarım yatak odasında muhafaza edilmektedir.

Silahların ve mermilerin hepsi kilitli masa sandığı içerisindedir, şarjörler silahlara takılı vaziyette bulunmaz, ben silahlarımı alacağım zaman silahları şarjörleri farklı sandıklar içerisinden anahtar alarak dışarı çıkarırım, söz konusu masa sandıkları kendinden kilitli sandıklardır” demişti.