Gram altın daha üretilmeyecek mı? Darphaneden açıklama geldi! Söz konusu değil

Son zamanlarda Gram altın daha üretilmeyecek söylentileri üzerine Darphaneden açıklama gelerek böyle bir durumun söz konusu olmadığı gram altın üretimine devam edileceği belirtildi.

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Gram altın daha üretilmeyecek mı? Darphaneden açıklama geldi! Söz konusu değil

Son günlerde kamuoyunda gram altın daha basılmayaCak söylentileri üzerine Darphane'den açıklama geldi. Yapılan açıklamada, bazı medya organlarında "çeyrek ve gram altınların üretiminin durdurulduğuna yönelik" asılsız haberlerin yer aldığı belirtildi.

DARPHANEDEN AÇIKLAMA!

Cumhuriyet altınlarında ve gram altınlarda herhangi bir üretim durmasının söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

Gram altın daha üretilmeyecek mı? Darphaneden açıklama geldi! Söz konusu değil

"GRAM ALTIN ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Darphane tarafından üretimi yapılmakta olan 22 ayar Cumhuriyet altınlarının (çeyrek, yarım, tam ve benzeri) üretiminde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Piyasada gram altın olarak bilinen basılı altınlar ise 24 ayar olarak asgari 1 gram, azami 100 gram olarak Bakanlık tarafından kuruluş/üretim izni verilen rafinerilerce üretilmeye devam edilecektir. Bu çerçevede kaynağından teyit edilmemiş, manipülatif içerikli hiçbir habere itibar edilmemelidir."

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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