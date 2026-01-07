Manşetler
24
17:12
Suriye ordusu Halep'e tanklarla girdi: Halep'te terör örgütü YPG'ye karşı bomba yağdırıyor!
16:03
Grup toplantısında Özel’in açıklaması Milletvekillerine şok yaşattı: Kazanamazsak 30 yıl hapis yatarım!
15:39
Cami cemaati şokta: Namaz çıkışı 'Babamın hayrına' deyip 3.000 kişiye 500 kilo domuz kavurma yedirmiş!
14:26
Şara, ölümden mi döndü? 12 dakika süren çatışmada göğsünden yaralanmış!
14:09
O isimler, tek tek AK Parti’ye geçti: 3 vekilin rozetini Erdoğan elleriyle taktı!
13:17
Genel af çıkacak mı? Bakan Tunç, tek tek cevapladı...
12:56
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması genişliyor: 25 şüpheli daha adliyede!
12:34
Ev Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?
12:28
Check-Up Nedir? Nasıl Yaptırılır?
10:14
En düşük emekli maaşı artıyor mu? İşte, hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar!
Gençlere 5 destek: 7 Ocak 2026 Çarşamba güncel gazete manşetleri
Gençlere 5 destek: 7 Ocak 2026 Çarşamba güncel gazete manşetleri
Yayınlanma:
07 Ocak 2026 09:40
Gençlere 5 destek! İşte, 7 Ocak 2026 Çarşamba, siyaset, ekonomi, spor ve magazin dünyasına ilişkin konu ve başlıkları ile güncel gazete manşetleri...
